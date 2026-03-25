Capítulo 91 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 91 'Leyla', novela turca de Caracol. La empleada soborna a Malí y le dice que le dé dinero a cambio de mantener en secreto el video de la infidelidad con Nur. Ella le envía el video a Tufan y se sabe toda la verdad oculta de la familia.
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46:09 min
Leyla - Capítulo 91: por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos
46:02
Capítulo 90
las buenas noticias llegan para la familia de Tufan
46:01
Capítulo 89
la familia se entera de la enfermedad de Givan y donan sangre para él
46:07
Capítulo 88
a pesar de que la familia quiere lejos a Nur, hay algo que la hace volver
46:09
Capítulo 91
por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos
Capítulo 91 Leyla: por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos
La empleada soborna a Malí y le dice que le dé dinero a cambio de mantener en secreto el video de la infidelidad con Nur. Ella le envía el video a Tufan y se sabe toda la verdad oculta de la familia.