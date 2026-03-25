46:09 min Leyla - Capítulo 91: por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos 46:02 Capítulo 90 las buenas noticias llegan para la familia de Tufan 46:01 Capítulo 89 la familia se entera de la enfermedad de Givan y donan sangre para él 46:07 Capítulo 88 a pesar de que la familia quiere lejos a Nur, hay algo que la hace volver 46:09 Capítulo 91 por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos

Capítulo 91 Leyla: por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos La empleada soborna a Malí y le dice que le dé dinero a cambio de mantener en secreto el video de la infidelidad con Nur. Ella le envía el video a Tufan y se sabe toda la verdad oculta de la familia.