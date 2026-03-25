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Capítulo 91 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 91 'Leyla', novela turca de Caracol. La empleada soborna a Malí y le dice que le dé dinero a cambio de mantener en secreto el video de la infidelidad con Nur. Ella le envía el video a Tufan y se sabe toda la verdad oculta de la familia.

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46:09 min
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Leyla - Capítulo 91: por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos
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46:02
Capítulo 90
las buenas noticias llegan para la familia de Tufan
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46:01
Capítulo 89
la familia se entera de la enfermedad de Givan y donan sangre para él
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46:07
Capítulo 88
a pesar de que la familia quiere lejos a Nur, hay algo que la hace volver
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46:09
Capítulo 91
por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos

Capítulo 91 Leyla: por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos

La empleada soborna a Malí y le dice que le dé dinero a cambio de mantener en secreto el video de la infidelidad con Nur. Ella le envía el video a Tufan y se sabe toda la verdad oculta de la familia.

Por: Caracol Televisión
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46:02
Capítulo 90
las buenas noticias llegan para la familia de Tufan
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Capítulo 89
la familia se entera de la enfermedad de Givan y donan sangre para él
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46:07
Capítulo 88
a pesar de que la familia quiere lejos a Nur, hay algo que la hace volver
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46:03
Capítulo 87
la madre de Leyla está delicada de salud, y organiza una cena para subir su ánimo
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46:03
Capítulo 86
Nur llama desesperada a Givan y le dice que vaya a verla al basurero
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46:02
Capítulo 85
la familia se entera que Nur es la verdadera asesina del padre de Leyla
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46:09
Capítulo 91
por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos