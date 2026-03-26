Capítulo 92 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 92 'Leyla', novela turca de Caracol. Aprovechando la situación de la casa, Ferah habla con su expareja: le pregunta si ya tiene a alguien más y también que por qué se rindió tan rápido. Ella dice que deben divorciarse muy pronto.
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53:17 min
Leyla - Capítulo 92: Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación
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Capítulo 91
por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos
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Capítulo 90
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Capítulo 89
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Capítulo 92
Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación
Capítulo 92 Leyla: Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación
Aprovechando la situación de la casa, Ferah habla con su expareja: le pregunta si ya tiene a alguien más y también que por qué se rindió tan rápido. Ella dice que deben divorciarse muy pronto.