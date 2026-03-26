53:17 min Leyla - Capítulo 92: Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación 46:09 Capítulo 91 por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos 46:02 Capítulo 90 las buenas noticias llegan para la familia de Tufan 46:01 Capítulo 89 la familia se entera de la enfermedad de Givan y donan sangre para él 53:17 Capítulo 92 Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación

Capítulo 92 Leyla: Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación Aprovechando la situación de la casa, Ferah habla con su expareja: le pregunta si ya tiene a alguien más y también que por qué se rindió tan rápido. Ella dice que deben divorciarse muy pronto.