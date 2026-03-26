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Capítulo 92 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 92 'Leyla', novela turca de Caracol. Aprovechando la situación de la casa, Ferah habla con su expareja: le pregunta si ya tiene a alguien más y también que por qué se rindió tan rápido. Ella dice que deben divorciarse muy pronto.

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53:17 min
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Leyla - Capítulo 92: Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación
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46:09
Capítulo 91
por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos
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46:02
Capítulo 90
las buenas noticias llegan para la familia de Tufan
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46:01
Capítulo 89
la familia se entera de la enfermedad de Givan y donan sangre para él
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53:17
Capítulo 92
Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación

Capítulo 92 Leyla: Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación

Aprovechando la situación de la casa, Ferah habla con su expareja: le pregunta si ya tiene a alguien más y también que por qué se rindió tan rápido. Ella dice que deben divorciarse muy pronto.

Por: Caracol Televisión
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46:09
Capítulo 91
por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos
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46:02
Capítulo 90
las buenas noticias llegan para la familia de Tufan
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46:01
Capítulo 89
la familia se entera de la enfermedad de Givan y donan sangre para él
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46:07
Capítulo 88
a pesar de que la familia quiere lejos a Nur, hay algo que la hace volver
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46:03
Capítulo 87
la madre de Leyla está delicada de salud, y organiza una cena para subir su ánimo
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46:03
Capítulo 86
Nur llama desesperada a Givan y le dice que vaya a verla al basurero
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53:17
Capítulo 92
Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación