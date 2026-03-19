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Capítulo 88 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 88 'Leyla', novela turca de Caracol. Givan lleva días enfermo y Tufan le dice que vaya al médico para descartar una enfermedad grave. En los exámenes dice que tiene cáncer terminal, y que Nur y Malí son los únicos donantes aptos.

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46:07 min
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Leyla - Capítulo 88: a pesar de que la familia quiere lejos a Nur, hay algo que la hace volver
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46:03
Capítulo 87
la madre de Leyla está delicada de salud, y organiza una cena para subir su ánimo
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46:03
Capítulo 86
Nur llama desesperada a Givan y le dice que vaya a verla al basurero
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46:02
Capítulo 85
la familia se entera que Nur es la verdadera asesina del padre de Leyla
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46:07
Capítulo 88
a pesar de que la familia quiere lejos a Nur, hay algo que la hace volver

Capítulo 88 Leyla: a pesar de que la familia quiere lejos a Nur, hay algo que la hace volver

Givan lleva días enfermo y Tufan le dice que vaya al médico para descartar una enfermedad grave. En los exámenes dice que tiene cáncer terminal, y que Nur y Malí son los únicos donantes aptos.

Por: Caracol Televisión
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46:03
Capítulo 87
la madre de Leyla está delicada de salud, y organiza una cena para subir su ánimo
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Capítulo 86
Nur llama desesperada a Givan y le dice que vaya a verla al basurero
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46:02
Capítulo 85
la familia se entera que Nur es la verdadera asesina del padre de Leyla
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46:02
Capítulo 84
tras una cena familiar, el papá de Tufan desaparece y él sabe dónde encontrarlo
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46:06
Capítulo 83
Givan y su amigo crean un plan para atrapar a Malí, pero no salió como esperaban
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46:02
Capítulo 82
la familia logra sacar a Nur de la casa y la devuelven al basurero
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46:07
Capítulo 88
a pesar de que la familia quiere lejos a Nur, hay algo que la hace volver