46:07 min Leyla - Capítulo 88: a pesar de que la familia quiere lejos a Nur, hay algo que la hace volver 46:03 Capítulo 87 la madre de Leyla está delicada de salud, y organiza una cena para subir su ánimo 46:03 Capítulo 86 Nur llama desesperada a Givan y le dice que vaya a verla al basurero 46:02 Capítulo 85 la familia se entera que Nur es la verdadera asesina del padre de Leyla 46:07 Capítulo 88 a pesar de que la familia quiere lejos a Nur, hay algo que la hace volver

Capítulo 88 Leyla: a pesar de que la familia quiere lejos a Nur, hay algo que la hace volver Givan lleva días enfermo y Tufan le dice que vaya al médico para descartar una enfermedad grave. En los exámenes dice que tiene cáncer terminal, y que Nur y Malí son los únicos donantes aptos.