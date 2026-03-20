Capítulo 89 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 89 'Leyla', novela turca de Caracol. Nur tiene un sangrado en la noche y se da cuenta que perdió a su bebé. La familia decide hacerse pruebas de sangre para ver si son compatibles. Leyla le dice a Nur y a Malí que ellos también deben ir.
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46:01 min
Leyla - Capítulo 89: la familia se entera de la enfermedad de Givan y donan sangre para él
46:07
Capítulo 88
a pesar de que la familia quiere lejos a Nur, hay algo que la hace volver
46:03
Capítulo 87
la madre de Leyla está delicada de salud, y organiza una cena para subir su ánimo
46:03
Capítulo 86
Nur llama desesperada a Givan y le dice que vaya a verla al basurero
46:01
Capítulo 89
la familia se entera de la enfermedad de Givan y donan sangre para él
Capítulo 89 Leyla: la familia se entera de la enfermedad de Givan y donan sangre para él
Nur tiene un sangrado en la noche y se da cuenta que perdió a su bebé. La familia decide hacerse pruebas de sangre para ver si son compatibles. Leyla le dice a Nur y a Malí que ellos también deben ir.