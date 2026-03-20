46:01 min Leyla - Capítulo 89: la familia se entera de la enfermedad de Givan y donan sangre para él 46:07 Capítulo 88 a pesar de que la familia quiere lejos a Nur, hay algo que la hace volver 46:03 Capítulo 87 la madre de Leyla está delicada de salud, y organiza una cena para subir su ánimo 46:03 Capítulo 86 Nur llama desesperada a Givan y le dice que vaya a verla al basurero 46:01 Capítulo 89 la familia se entera de la enfermedad de Givan y donan sangre para él

Capítulo 89 Leyla: la familia se entera de la enfermedad de Givan y donan sangre para él Nur tiene un sangrado en la noche y se da cuenta que perdió a su bebé. La familia decide hacerse pruebas de sangre para ver si son compatibles. Leyla le dice a Nur y a Malí que ellos también deben ir.