46:00 min Leyla - Capítulo 95: Nur se entera de que Nego es apto para donar, y se interpone en el proceso 46:10 Capítulo 94 la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo 46:06 Capítulo 93 Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan 53:17 Capítulo 92 Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación 46:00 Capítulo 95 Nur se entera de que Nego es apto para donar, y se interpone en el proceso

Capítulo 95 Leyla: Nur se entera de que Nego es apto para donar, y se interpone en el proceso Nur queda en libertad; vuelve a la mansión y le dicen que es hora de que se embarace para salvar a su hijo. Nego dice que él será quien le salve la vida a Givan, pero Nur tiene otros planes para él.