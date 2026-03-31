Capítulo 95 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 95 'Leyla', novela turca de Caracol. Nur queda en libertad; vuelve a la mansión y le dicen que es hora de que se embarace para salvar a su hijo. Nego dice que él será quien le salve la vida a Givan, pero Nur tiene otros planes para él.
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46:00 min
Leyla - Capítulo 95: Nur se entera de que Nego es apto para donar, y se interpone en el proceso
46:10
Capítulo 94
la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo
46:06
Capítulo 93
Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan
53:17
Capítulo 92
Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación
46:00
Capítulo 95
Nur se entera de que Nego es apto para donar, y se interpone en el proceso
Capítulo 95 Leyla: Nur se entera de que Nego es apto para donar, y se interpone en el proceso
Nur queda en libertad; vuelve a la mansión y le dicen que es hora de que se embarace para salvar a su hijo. Nego dice que él será quien le salve la vida a Givan, pero Nur tiene otros planes para él.