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Capítulo 95 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 95 'Leyla', novela turca de Caracol. Nur queda en libertad; vuelve a la mansión y le dicen que es hora de que se embarace para salvar a su hijo. Nego dice que él será quien le salve la vida a Givan, pero Nur tiene otros planes para él.

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46:00 min
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Leyla - Capítulo 95: Nur se entera de que Nego es apto para donar, y se interpone en el proceso
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46:10
Capítulo 94
la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo
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46:06
Capítulo 93
Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan
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53:17
Capítulo 92
Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación
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46:00
Capítulo 95
Nur se entera de que Nego es apto para donar, y se interpone en el proceso

Capítulo 95 Leyla: Nur se entera de que Nego es apto para donar, y se interpone en el proceso

Nur queda en libertad; vuelve a la mansión y le dicen que es hora de que se embarace para salvar a su hijo. Nego dice que él será quien le salve la vida a Givan, pero Nur tiene otros planes para él.

Por: Caracol Televisión
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46:10
Capítulo 94
la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo
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46:06
Capítulo 93
Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan
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53:17
Capítulo 92
Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación
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46:09
Capítulo 91
por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos
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46:02
Capítulo 90
las buenas noticias llegan para la familia de Tufan
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46:01
Capítulo 89
la familia se entera de la enfermedad de Givan y donan sangre para él
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46:00
Capítulo 95
Nur se entera de que Nego es apto para donar, y se interpone en el proceso