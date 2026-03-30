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Capítulo 94 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 94 'Leyla', novela turca de Caracol. Los resultados arrojan que nadie era compatible para donar, Nur y Malí deben tener un hijo junto para que comparta la misma sangre con Givan y que este pueda ser su donante.

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46:10 min
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Leyla - Capítulo 94: la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo
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46:06
Capítulo 93
Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan
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53:17
Capítulo 92
Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación
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46:09
Capítulo 91
por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos
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46:10
Capítulo 94
la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo

Capítulo 94 Leyla: la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo

Los resultados arrojan que nadie era compatible para donar, Nur y Malí deben tener un hijo junto para que comparta la misma sangre con Givan y que este pueda ser su donante. 

Por: Caracol Televisión
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46:06
Capítulo 93
Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan
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53:17
Capítulo 92
Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación
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46:09
Capítulo 91
por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos
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46:02
Capítulo 90
las buenas noticias llegan para la familia de Tufan
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46:01
Capítulo 89
la familia se entera de la enfermedad de Givan y donan sangre para él
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46:07
Capítulo 88
a pesar de que la familia quiere lejos a Nur, hay algo que la hace volver
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46:10
Capítulo 94
la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo