46:10 min Leyla - Capítulo 94: la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo 46:06 Capítulo 93 Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan 53:17 Capítulo 92 Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación 46:09 Capítulo 91 por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos 46:10 Capítulo 94 la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo

Capítulo 94 Leyla: la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo Los resultados arrojan que nadie era compatible para donar, Nur y Malí deben tener un hijo junto para que comparta la misma sangre con Givan y que este pueda ser su donante.