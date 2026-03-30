Capítulo 94 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 94 'Leyla', novela turca de Caracol. Los resultados arrojan que nadie era compatible para donar, Nur y Malí deben tener un hijo junto para que comparta la misma sangre con Givan y que este pueda ser su donante.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
46:10 min
Leyla - Capítulo 94: la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo
46:06
Capítulo 93
Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan
53:17
Capítulo 92
Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación
46:09
Capítulo 91
por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos
46:10
Capítulo 94
la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo
Capítulo 94 Leyla: la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo
Los resultados arrojan que nadie era compatible para donar, Nur y Malí deben tener un hijo junto para que comparta la misma sangre con Givan y que este pueda ser su donante.