Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
GOL CARACOL LIGA DE LAS NACIONES ELIMI. AL MUNDIAL FEMENINO COLOMBIA VS VENEZUELA
Cambia programación por Colombia vs. Venezuela
En Vivo 'A Otro Nivel'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación

Capítulo 101 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 101 'Leyla', novela turca de Caracol. Givan y Leyla están en el basurero: él le dice que recuerda algo sobre ella y por eso se besan. Ferdah coloca fotos de la pareja en el cuarto de él. Entre lo que recuerda está que va a morir.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

56:08 min
plantilla 1280 x 720 (12).png
Leyla - Capítulo 101: Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal
plantilla 1280 x 720 (4) (3).png
46:11
Capítulo 100
Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató
leyla (16).png
46:01
Capítulo 99
Ferdah habla con Malí y le dice que se den otra oportunidad
plantilla 1280 x 720 (10).png
46:04
Capítulo 98
Givan olvida a Leyla como consecuencia de su accidente, pero recuerda a su ex
plantilla 1280 x 720 (12).png
56:08
Capítulo 101
Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal

Capítulo 101 Leyla: Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal

Givan y Leyla están en el basurero: él le dice que recuerda algo sobre ella y por eso se besan. Ferdah coloca fotos de Givan y Leyla en el cuarto de él. Entre lo que recuerda está que va a morir.

Por: Caracol Televisión
|
plantilla 1280 x 720 (4) (3).png
46:11
Capítulo 100
Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató
leyla (16).png
46:01
Capítulo 99
Ferdah habla con Malí y le dice que se den otra oportunidad
plantilla 1280 x 720 (10).png
46:04
Capítulo 98
Givan olvida a Leyla como consecuencia de su accidente, pero recuerda a su ex
plantilla 1280 x 720 (1) (4).png
46:04
Capítulo 97
Givan sufre de una caída y como consecuencia pierde la memoria
plantilla 1280 x 720 (7) (1).png
30:47
Capítulo 96
Nur asesina a Nego aun sabiendo que él salvaría a Givan
plantilla 1280 x 720 (3) (3).png
46:00
Capítulo 95
Nur se entera de que Nego es apto para donar, y se interpone en el proceso
plantilla 1280 x 720 (12).png
56:08
Capítulo 101
Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal