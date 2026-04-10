56:08 min Leyla - Capítulo 101: Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal 46:11 Capítulo 100 Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató 46:01 Capítulo 99 Ferdah habla con Malí y le dice que se den otra oportunidad 46:04 Capítulo 98 Givan olvida a Leyla como consecuencia de su accidente, pero recuerda a su ex 56:08 Capítulo 101 Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal

Capítulo 101 Leyla: Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal Givan y Leyla están en el basurero: él le dice que recuerda algo sobre ella y por eso se besan. Ferdah coloca fotos de Givan y Leyla en el cuarto de él. Entre lo que recuerda está que va a morir.