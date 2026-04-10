Capítulo 101 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 101 'Leyla', novela turca de Caracol. Givan y Leyla están en el basurero: él le dice que recuerda algo sobre ella y por eso se besan. Ferdah coloca fotos de la pareja en el cuarto de él. Entre lo que recuerda está que va a morir.
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56:08 min
Leyla - Capítulo 101: Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal
46:11
Capítulo 100
Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató
46:01
Capítulo 99
Ferdah habla con Malí y le dice que se den otra oportunidad
46:04
Capítulo 98
Givan olvida a Leyla como consecuencia de su accidente, pero recuerda a su ex
56:08
Capítulo 101
Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal
Capítulo 101 Leyla: Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal
Givan y Leyla están en el basurero: él le dice que recuerda algo sobre ella y por eso se besan. Ferdah coloca fotos de Givan y Leyla en el cuarto de él. Entre lo que recuerda está que va a morir.