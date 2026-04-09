Capítulo 100 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 100 'Leyla', novela turca de Caracol. En la llamada le dicen a Malí que Nego tenía rastros de veneno en su sangre y que además tenía tejidos bajo sus uñas. Malí recuerda que vio a Nur con rasguños y eso confirma que Nur lo mató.
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46:11 min
Leyla - Capítulo 100: Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató
46:01
Capítulo 99
Ferdah habla con Malí y le dice que se den otra oportunidad
46:04
Capítulo 98
Givan olvida a Leyla como consecuencia de su accidente, pero recuerda a su ex
46:04
Capítulo 97
Givan sufre de una caída y como consecuencia pierde la memoria
46:11
Capítulo 100
Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató
Capítulo 100 Leyla: Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató
En la llamada le dicen a Malí que Nego tenía rastros de veneno en su sangre y que además tenía tejidos bajo sus uñas. Malí recuerda que vio a Nur con rasguños y eso confirma que Nur lo mató.