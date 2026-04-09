46:11 min Leyla - Capítulo 100: Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató 46:01 Capítulo 99 Ferdah habla con Malí y le dice que se den otra oportunidad 46:04 Capítulo 98 Givan olvida a Leyla como consecuencia de su accidente, pero recuerda a su ex 46:04 Capítulo 97 Givan sufre de una caída y como consecuencia pierde la memoria 46:11 Capítulo 100 Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató

Capítulo 100 Leyla: Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató En la llamada le dicen a Malí que Nego tenía rastros de veneno en su sangre y que además tenía tejidos bajo sus uñas. Malí recuerda que vio a Nur con rasguños y eso confirma que Nur lo mató.