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Capítulo 100 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 100 'Leyla', novela turca de Caracol. En la llamada le dicen a Malí que Nego tenía rastros de veneno en su sangre y que además tenía tejidos bajo sus uñas. Malí recuerda que vio a Nur con rasguños y eso confirma que Nur lo mató.

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46:11 min
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Leyla - Capítulo 100: Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató
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46:01
Capítulo 99
Ferdah habla con Malí y le dice que se den otra oportunidad
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46:04
Capítulo 98
Givan olvida a Leyla como consecuencia de su accidente, pero recuerda a su ex
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46:04
Capítulo 97
Givan sufre de una caída y como consecuencia pierde la memoria
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46:11
Capítulo 100
Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató

Capítulo 100 Leyla: Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató

En la llamada le dicen a Malí que Nego tenía rastros de veneno en su sangre y que además tenía tejidos bajo sus uñas. Malí recuerda que vio a Nur con rasguños y eso confirma que Nur lo mató.

Por: Caracol Televisión
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46:01
Capítulo 99
Ferdah habla con Malí y le dice que se den otra oportunidad
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46:04
Capítulo 98
Givan olvida a Leyla como consecuencia de su accidente, pero recuerda a su ex
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46:04
Capítulo 97
Givan sufre de una caída y como consecuencia pierde la memoria
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30:47
Capítulo 96
Nur asesina a Nego aun sabiendo que él salvaría a Givan
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46:00
Capítulo 95
Nur se entera de que Nego es apto para donar, y se interpone en el proceso
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46:10
Capítulo 94
la salud de Givan empeora cada vez más y la familia debe hacer algo
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46:11
Capítulo 100
Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató