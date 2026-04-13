Capítulo 102 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 102 'Leyla', novela turca de Caracol. Ferdah está molesta con su familia porque no está de acuerdo con la relación que tiene con Malí; por eso ella decide revelar los secretos de toda la familia. Entre ellos está el amante de su mamá.
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46:10 min
Leyla - Capítulo 102: los problemas familiares no cesan; Tufan descubre quién es su verdadero padre
56:08
Capítulo 101
Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal
46:11
Capítulo 100
Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató
46:01
Capítulo 99
Ferdah habla con Malí y le dice que se den otra oportunidad
46:10
Capítulo 102
los problemas familiares no cesan; Tufan descubre quién es su verdadero padre
Capítulo 102 Leyla: los problemas familiares no cesan; Tufan descubre quién es su verdadero padre
Ferdah está molesta con su familia porque no están de acuerdo con la relación que tiene con Malí; por eso ella decide revelar los secretos de toda la familia. Entre ellos está el amante de su mamá.