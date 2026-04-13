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Capítulo 102 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 102 'Leyla', novela turca de Caracol. Ferdah está molesta con su familia porque no está de acuerdo con la relación que tiene con Malí; por eso ella decide revelar los secretos de toda la familia. Entre ellos está el amante de su mamá.

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46:10 min
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Leyla - Capítulo 102: los problemas familiares no cesan; Tufan descubre quién es su verdadero padre
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56:08
Capítulo 101
Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal
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46:11
Capítulo 100
Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató
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46:01
Capítulo 99
Ferdah habla con Malí y le dice que se den otra oportunidad
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46:10
Capítulo 102
los problemas familiares no cesan; Tufan descubre quién es su verdadero padre

Capítulo 102 Leyla: los problemas familiares no cesan; Tufan descubre quién es su verdadero padre

Ferdah está molesta con su familia porque no están de acuerdo con la relación que tiene con Malí; por eso ella decide revelar los secretos de toda la familia. Entre ellos está el amante de su mamá.

Por: Caracol Televisión
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56:08
Capítulo 101
Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal
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46:11
Capítulo 100
Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató
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46:01
Capítulo 99
Ferdah habla con Malí y le dice que se den otra oportunidad
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46:04
Capítulo 98
Givan olvida a Leyla como consecuencia de su accidente, pero recuerda a su ex
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46:04
Capítulo 97
Givan sufre de una caída y como consecuencia pierde la memoria
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30:47
Capítulo 96
Nur asesina a Nego aun sabiendo que él salvaría a Givan
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46:10
Capítulo 102
los problemas familiares no cesan; Tufan descubre quién es su verdadero padre