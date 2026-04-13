Capítulo 102 Leyla: los problemas familiares no cesan; Tufan descubre quién es su verdadero padre

Capítulo 102 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 102 'Leyla', novela turca de Caracol. Ferdah está molesta con su familia porque no está de acuerdo con la relación que tiene con Malí; por eso ella decide revelar los secretos de toda la familia. Entre ellos está el amante de su mamá.