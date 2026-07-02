Piroberta y Juan Diego superan miedo a las alturas al montar en teleférico en Vancouver - CaracolTV
La pareja viaja hasta el Grouse Mountain para disfrutar de la hermosa vista mientras monta en teleférico. Durante la jornada, ambos ven osos y hasta se le miden a realizar otra actividad para superar su miedo a las zonas empinadas.
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Piroberta y Juan Diego superan miedo a las alturas al montar en teleférico en Vancouver
La pareja viaja hasta el Grouse Mountain para disfrutar de la hermosa vista mientras monta en teleférico. Durante la jornada, ambos ven osos y hasta se le miden a realizar otra actividad para superar su miedo a las zonas empinadas.