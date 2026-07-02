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Piroberta y Juan Diego superan miedo a las alturas al montar en teleférico en Vancouver - CaracolTV

La pareja viaja hasta el Grouse Mountain para disfrutar de la hermosa vista mientras monta en teleférico. Durante la jornada, ambos ven osos y hasta se le miden a realizar otra actividad para superar su miedo a las zonas empinadas.

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Piroberta y Juan Diego superan miedo a las alturas al montar en teleférico en Vancouver

La pareja viaja hasta el Grouse Mountain para disfrutar de la hermosa vista mientras monta en teleférico. Durante la jornada, ambos ven osos y hasta se le miden a realizar otra actividad para superar su miedo a las zonas empinadas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 2 de jul, 2026
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