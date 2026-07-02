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Cuervo y Caro Soto lucen como personajes de 'Pasión de Gavilanes' en plantación de agave - CaracolTV

La pareja viaja hasta una plantación de agave en Guadalajara, México, donde no solo conocen sobre el proceso para hacer tequila, sino que también realizan una degustación que saca a la luz sus mejores rostros.

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Cuervo y Caro Soto lucen como personajes de 'Pasión de Gavilanes' en plantación de agave

La pareja viaja hasta una plantación de agave en Guadalajara, México, donde no solo conocen sobre el proceso para hacer tequila, sino que también realizan una degustación que saca a la luz sus mejores rostros.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 2 de jul, 2026
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