Cuervo y Caro Soto lucen como personajes de 'Pasión de Gavilanes' en plantación de agave - CaracolTV
La pareja viaja hasta una plantación de agave en Guadalajara, México, donde no solo conocen sobre el proceso para hacer tequila, sino que también realizan una degustación que saca a la luz sus mejores rostros.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
Cuervo y Caro Soto lucen como personajes de 'Pasión de Gavilanes' en plantación de agave
La pareja viaja hasta una plantación de agave en Guadalajara, México, donde no solo conocen sobre el proceso para hacer tequila, sino que también realizan una degustación que saca a la luz sus mejores rostros.