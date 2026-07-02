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Sofía y Juan Pablo prueban un croissant de 200 mil pesos en San Francisco - CaracolTV

La pareja pasa por la panadería Le Marais, donde prueba uno de sus platillos más famosos. Posteriormente, recorre las calles de San Francisco en un carro que va por las carreteras sin ayuda de un piloto.

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Sofía y Juan Pablo prueban un croissant de 200 mil pesos en San Francisco

La pareja pasa por la panadería Le Marais, donde prueba uno de sus platillos más famosos. Posteriormente, recorre las calles de San Francisco en un carro que va por las carreteras sin ayuda de un piloto.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 2 de jul, 2026
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