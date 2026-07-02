Don Jediondo bromea con la edad de Carolina Cruz durante recorrido en Dallas, Texas - CaracolTV
La pareja visita el Panther City BBQ en Dallas, Texas, Estados Unidos, para probar carne y disfrutar de la cultura local. El verdadero reto viene después, cuando ambos comen un platillo vegano y se le miden a bailar.
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Don Jediondo bromea con la edad de Carolina Cruz durante recorrido en Dallas, Texas
La pareja visita el Panther City BBQ en Dallas, Texas, Estados Unidos, para probar carne y disfrutar de la cultura local. El verdadero reto viene después, cuando ambos comen un platillo vegano y se le miden a bailar.