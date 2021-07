La inesperada decisión de Julián luego de cumplir su sueño de cantar con Jesús en La Voz Kids

Muchas son las sorpresas que se llevan los entrenadores de La Voz Kids y los televidentes cuando los niños del país se paran en el escenario y demuestran su potencial vocal; sin embargo, en esta ocasión un pequeño de 10 años fue el que dejó con la boca abierta a todos debido a la inesperada elección que hizo para continuar en el programa.

Julián Camilo se presentó en la audición a ciegas con el exitoso tema musical 'Un año' en el que colaboran Reik y Sebastián Yatra . Luego de enternecer en el diamante con su delicada y melodiosa voz, el pequeño le pidió el favor a Jesús Navarro para que lo acompañara y entonaran juntos el romántico tema musical.

El intérprete de 'Noviembre sin ti' accedió rápidamente y lograron robarse el corazón de todos los asistentes. No obstante, Julián tiempo después debía elegir entre el mexicano y el colombiano, pues ambos coaches giraron sus sillas para luchar y quedarse con el talentoso menor que acababa de deleitarlos con su música.

"Yo te quiero además dar las gracias por escoger esa canción para cantar. Me encantó escucharte y a mí también me encantaría que me escogieras para ser tu coach", comentó Navarro justo en el momento de la elección.

"A mí también me encantaría estar contigo Jesús, pero... Me voy con Cepeda", le respondió el niño, dejando a todos completamente asombrados. Entre risas, el intérprete de 'Besos usados' cruzó la parte baja del escenario y abrazó a su colega, mientras Natalia Jiménez , que no había volteado su lugar, permanecía con la boca abierta sin poder creer lo que había sucedido.

Por último, Jesús señaló que respetaba completamente su decisión y que le deseaba el mejor de los éxitos en la producción, pues tiene un talento increíble que podría potenciarse para que siga cautivando a más corazones.