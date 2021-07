Participante de La Voz Kids sorprende con su gran parecido al imitar a Diomedes Díaz

Con tan solo 11 años, Jackson se robó el corazón de los tres entrenadores y de los televidentes no solo por su historia de vida, sino también por su espontaneidad. Durante su paso por el escenario de La Voz Kids , el venezolano demostró que se caracteriza por la versatilidad y la capacidad de proyectar su mejor versión.

Luego de interpretar 'Mi canción está de fiesta', el pequeño se robó toda la atención al confesar que se sentía emocionado por estar cumpliendo uno de los sueños que más atesoraba en su corazón, pues en el pasado vivió una situación compleja y ahora se encontraba disfrutando de una oportunidad tan grande como es brillar en el diamante de La Voz.

"Me hace recordar muchas cosas porque yo antes vivía en la calle, como son las cosas, entre mi mente decía 'Yo tengo que ir a La Voz Kids' y donde me encuentro", puntualizó en medio del recinto mientras los asistentes lo aplaudían.

Rápidamente, Natalia Jiménez se aproximó y le confesó que en la producción siempre habrá un lugar para que los niños talentosos alcancen sus logros sin importar su situación económica o los problemas que los puedan estar afectando.

"No importa de dónde vengas, no importa si vienes de la calle, no importa si vienes de otro país como tú o como yo, no importa si vienes de una situación desagradable, de una situación difícil, aquí siempre hay un espacio para cumplir sueños", aseguró la intérprete de 'Creo en mí'.

A pesar de que el conmovedor momento logró emocionar a varios internautas, lo que verdaderamente generó revuelo en las plataformas digitales fue la imitación que hizo del 'Cacique de la Junta', pues aprovechó el espacio para cantarle con todo el corazón a la entrenadora mexicana, quien no pudo ocultar su timidez.

"Yo quiero regalarle un pedacito a Natalia Jiménez con mucho cariño, porque a mí me gusta imitar mucho a Diomedes Díaz", comentó antes de dedicarle 'Tú eres la reina'.