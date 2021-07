"Un cuento de hadas": así recuerda Ivanna, primera ganadora de La Voz Kids, su paso por el reality

Ivanna fue la ganadora de la primera temporada de La Voz Kids en 2014, desde su audición a ciegas se robó el corazón y la atención de varios colombianos, pero también de cientos de personas de diferentes partes del mundo, pues su primer show en el diamante logró volverse viral y su talento fue reconocido internacionalmente.

Revive acá el momento:

En entrevista con Caracoltv.com, Ivanna recordó cómo fue su paso por el reality musical que tantas puertas le ha abierto, su dulzura y pasión se siguen viendo y, aunque ahora es toda una mujer, recuerda como si hubiera sido ayer el día de su audición frente a Andrés Cepeda , Fanny Lu y Maluma, su entrenador y con quien ganó.

"Es uno de los momentos más importantes de mi vida porque marcó mi infancia y el inicio de mi carrera musical de una manera muy bella, muy linda; para un niño eso es único, mágico, como si estuviera viviendo en un cuento de hadas", aseguró.

Ivanna señaló que esta experiencia se la recomendaría a cualquier niño que tenga el talento de cantar y las ganas de salir adelante con sus sueños, pues reconoce que gracias a su participación ha sido contactada para varios proyectos.

"Para mi fue esa oportunidad que me llevó a abrir muchas puertas. Me llegan oportunidades y siempre me dicen ‘te encontramos por La Voz Kids’, por lo que siento que todo está muy conectado con las oportunidades que me han llegado".

Toda una estrella

Luego de ganar La Voz Kids, Ivanna lanzó su primer sencillo bajo la disquera Universal Music. Entre 2017 y 2018 pasó dos veranos consecutivos en Boston estudiando en el ‘Five week summer program’ de Berklee College of Music, gracias a las becas ofrecidas por su gran talento.

Durante su participación en el ‘five week summer program 2018’, Ivanna quedó en el top 5 de “Mejores cantantes del verano” lo cual le otorgó la oportunidad de presentarse en el Berklee Performance Center interpretando en honor a la cultura Latina ‘Ain't it funny’ de Jennifer Lopez. Además, la universidad de Berklee escogió a Ivanna como “La mejor cantautora del verano” después de competir entre más de 800 jóvenes compositores de todo el mundo, y fue así como logró grabar su sencillo, ‘Pérdida Por Ti’, en los estudios de Berklee.

“Fui la única latina, para mi estar en Berklee fue algo demasiado espectacular, todos soñamos con llegar a las mejores universidades del mundo. Fue una experiencia divina y es algo que también se conecta a La Voz Kids, gracias a eso es que ellos me encuentran" Ivanna

Ivanna después de La Voz Kids

"Después de LVK comencé toda mi carrera, estoy componiendo todas mis canciones, soy cantautora, estoy trabajando en el lanzamiento de mi álbum y estoy emocionada por haber encontrado un grupo de trabajo que apoya todas mis ideas; sigo con mis papás, trabajando siempre con ellos, en mi estudio de grabación, pero también buscando otros proyectos en la actuación, el baile y el modelaje"

La niña que conocimos de 12 años y que ahora tiene 19 años reconoce que ha crecido mucho como persona, como artista y que siempre está en busca de la innovación, "de traer una ola de modernismo y de mezclar todo los que son mis esencias".

