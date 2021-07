¡Como dos gotas de agua! El increíble parecido entre Andrés Cepeda y un participante de La Voz Kids

La Voz Kids empezó su quinta temporada con mucho talento, emoción y sorpresas en las audiciones a ciegas, en donde los niños tuvieron la oportunidad de hacer brillar el diamante para que Andrés Cepeda , Natalia Jiménez o Jesús Navarro giraran sus sillas y se pelearan por tenerlos en sus respectivos equipos.

Uno de los momentos que más llamó la atención de los televidentes fue la presentación de Samuel Cuervo, más conocido en la competencia como 'Milagrito ', quien no solo conmovió a los amantes de la música ranchera por su historia de vida y gran talento, sino que también dejó con la boca abierta a más de uno ya que tiene un increíble parecido físico con el intérprete de 'Te voy a amar'.

Según aseguraron diferentes internautas en las redes sociales, ambos son como dos gotas de agua, pues su cabello es crespo, usan gafas, sus estilos son parecidos y, sobre todo, tienen una especial conexión con la música.

El nombre artístico del pequeño de 9 años surgió debido a que tiempo atrás fue diagnosticado con una enfermedad llamada púrpura que se caracteriza porque sus plaquetas están bajas; no obstante, con la ayuda de sus padres y de la fe en Dios logró salir adelante y seguir luchando por el sueño de convertirse en un gran cantante.

"Los médicos dijeron que no tenía cura, entonces mis papás me llevaron donde un sacerdote, el sacerdote me hizo una oración y me sanó... Bueno, pero yo no vine a hablar de tristezas, yo vine acá a traer alegrías", comentó en medio del escenario mientras los asistentes al show lo aplaudían.

Publicidad

Esa última apreciación fue lo que sin duda generó ternura de su personalidad, pues aprovechó el espacio para contagiar de alegría a los colombianos con algunas trovas antioqueñas dirigidas para cada uno de los coaches.