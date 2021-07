Jesús Navarro revela particular anécdota de las canciones que cantaba en su infancia

Jesús Navarro , el entrenador de La Voz Kids, no es muy ajeno a las historias de los talentosos niños que han pasado por el programa musical de Caracol Televisión, pues aunque muchos no lo crean, las canciones de su infancia no fueron infantiles.

Así como el mismo Jesús lo reveló para caracoltv.com con mucha curiosidad, creció escuchando boleros, Céline Dion y Gloria Estefan, ya que, una vez sus padres supieron que tenía tanto talento, en lugar de cantarle para dormir, lo ponían a él a interpretar sus canciones favoritas.

Sin duda, fueron estos temas de adultos los que marcaron su niñez y con los que creció hasta ser el gran artistas que es hoy.

