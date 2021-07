"Me abrió muchas puertas": Luis Mario, ganador del 2015, recordó su paso por La Voz Kids

Desde que pisó por primera vez el diamante de La Voz Kids , Luis Mario cautivó a los entrenadores y a la audiencia colombiana con todo su talento no solo para cantar, sino también para tocar el acordeón, instrumento que lo acompañó durante toda la competencia y lo llevó a ser el gran ganador de la edición en el 2015.

Seis años después de su paso por el reality, la carrera de Luis Mario va por todo lo alto en medio de giras y sencillos que demuestran por qué se llevó el título de la mejor voz infantil del país.

En conversación con Caracoltv.com, el joven guajiro recordó cómo fue su paso por la producción, una experiencia que definió como la mejor de su vida y un sueño cumplido que repetiría sin pensarlo dos veces.

Luis Mario recuerda como si fuera ayer su audición a ciegas, una presentación que según reveló fue algo sufrida por problemas en su voz derivados del frío de la capital, pero que dejó en él una grata experiencia y muchas enseñanzas.

Fue muy fuerte y duro porque antes de mi audición a ciegas yo salí en la noche en Bogotá y eso a mi me afectó la voz, entonces al siguiente día estuve afónico, no podía cantar bien, no podía alcanzar las notas y eso me desesperó mucho, fue un momento de angustia, pero que gracias a Dios quedó como una enseñanza y las cosas salieron bien recuerda el joven.

Andrés Cepeda, un entrenador que lo llevó a la gloria

Desde que supo que había pasado a La Voz Kids, Luis Mario tenía claro que quien quería que fuera su entrenador, por eso una vez Andrés Cepeda giró su silla aclamando su voz en su equipo, ‘Luisma’ se dedicó a disfrutar del resto de su audición.

En el equipo Cepeda, el joven aprendió y creció artísticamente de la mano del cantante bogotano, a quien atribuye su victoria en el reality y agradece por la oportunidad.

Doy gracias a Dios todos los días por la oportunidad de conocer a un maestro como lo es Cepeda, no solo lo talentoso, sino por la gran persona que es, que me enseñó muchas cosas y me dio la oportunidad, porque si no fuera por él no hubiese ganado el programa (…) son muchas cosas de las cuales tengo que agradecerle al maestro indicó

Asimismo, resalta todas y cada una de las puertas que le abrió para su carrera la participación en el programa, destacando que ha tenido día oportunidad de visitar con su música diferentes países.

La voz kids me abrió muchas puertas, tuve la oportunidad de ir a Paraguay, Estados Unidos, México, he recorrido varias partes de Colombia (…) siento que he aprovechado ese trampolín del programa”, resaltó.

La alegría de representar a su departamento al ritmo de vallenato

Su ritmo y talento a la hora de tocar, cantar e interpretar vallenato llevaron a Luis Mario a ganar a competencia, pues en cada una de sus batallas fue evidente cómo el niño, de apenas 11 años, desbordaba alegría al representar a su departamento y dar una digna muestra del folclore colombiano.

Fui a disfrutar y a hacerle saber a las personas que el vallenato es un género hermoso que transmite, tiene historia, fundamento en su letra y melodía, sentía una gran responsabilidad con mi tierra y Gracias a Dios las cosas salieron muy bien y pude representar de la mejor maneja a mi departamento Luis Mario.

Como consejo para los nuevos talentos de La Voz Kids, ‘Luisma’ les recomienda gozarse todo el proceso, porque cada una de esas experiencias aportará a sus carreras artísticas.

Por: Daniela Rodríguez