Qué pasará esta noche con 'La Reina del Flow 3', segundo capítulo: mira el avance

El pasado 13 de enero se estrenó la tercera temporada de 'La Reina del Flow', un capítulo que trajo consigo múltiples emociones no solo por el reencuentro de los personajes, sino también por el accidente que sufrió la protagonista, dándole un giro a la historia que muy pocas personas esperaban.

Luego del lanzamiento, Caracol Televisión emitió el avance del segundo capítulo, el cuál será transmitido este 14 de enero a partir de las 9:30 p.m., después del 'Desafío del Siglo XXI'.



Qué pasará en el capítulo 2 de 'La Reina del Flow 3'

De acuerdo con el video, en esta ocasión la atención se centrará en Sky, el personaje interpretado por Allison Johan, actriz recordada por su participación en producciones de la talla de 'Pedro, el escamoso', 'Arelys Henao, canto para no llorar', y 'Romina Poderosa'.

"A Yeimy y a Sky las une la música, ¿la traición podrá acabar con los sueños?", es la frase que se escucha en el adelanto.

En esta ocasión, Sky demostrará que está dispuesta a todo por cumplir su sueño musical, mientras que Soraya le contará a Rusvel los planes que tiene su hermana.



De qué trata 'La Reina del Flow 3'

Los televidentes verán cómo, después de cuatro años, Los reyes del flow, Charly y Yeimy, casados y con una hija, han construido una sólida y exitosa productora musical: Soul&Bass. Ahora que lo tienen todo, su oscuro pasado regresará con la venganza de su más ferviente enemigo: Mike, quien planeará destruir todo su legado.

Además, a esta historia llegará Sky, la fan y defensora número uno de la Reina. Una mujer que con su carisma y belleza terminará haciendo parte de la vida de Charly, Jeimy y los Soul&Bass.

El trono de la Reina está en juego. ¿Regresará a defenderlo?

El trono de la Reina está en juego. ¿Regresará a defenderlo?