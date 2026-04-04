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Rafa Taibo estuvo en terapia para aprender a controlar su ira, pues intentó quitarse la vida

Rafa Taibo se confiesa sobre todos los problemas que le causó la ira desmedida, inicialmente no entendía de dónde provenía tanta rabia y cuando se dio cuenta estaba en un lugar muy oscuro de su vida personal.

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Cegado por la ira, Rafa Taibo casi comete un error fatal con su vida, tuvo que buscar ayuda

Rafa Taibo se confiesa sobre todos los problemas que le causó la ira desmedida, inicialmente no entendía de dónde provenía tanta rabia y cuando se dio cuenta estaba en un lugar muy oscuro de su vida personal.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 4 de abr, 2026
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