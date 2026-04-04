Cegado por la ira, Rafa Taibo casi comete un error fatal con su vida, tuvo que buscar ayuda

Durante varios años, Rafa Taibo vivió dominado por la ira, una emoción que, según él mismo reconoce, marcó etapas difíciles de su vida. Problemas personales, económicos y profesionales se acumularon hasta convertirse en una rabia constante que terminó afectándolo profundamente.

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Rafa Taibo pensó en quitarse la vida

El actor confesó que llegó a un punto crítico en el que no encontraba salida a lo que sentía y en medio de esa crisis, tuvo un momento límite en el que consideró tomar una decisión irreversible, pero logró detenerse a tiempo. Todo esto se fue acumulando hasta transformarse en una rabia silenciosa que, en lugar de salir hacia otros, terminó volviéndose contra él mismo.



Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando sintió que no encontraba salida a lo que estaba viviendo. Según relata, llegó a pensar que terminar con todo era una opción, en medio de una confusión emocional profunda, sin embargo, en ese instante límite logró detenerse y tomar distancia de esa decisión. Con el tiempo, entendió que se trataba de una respuesta extrema ante situaciones que, aunque difíciles, podían cambiar.

Consciente de que necesitaba un cambio, decidió buscar ayuda profesional. Este proceso le permitió entender mejor sus emociones, organizar sus pensamientos y aprender a manejar la ira. Hoy asegura que, aunque no desaparece por completo, sí es posible controlarla con herramientas adecuadas y responsabilidad personal.

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