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Valentina Espinosa, presentadora de Show Caracol: reinado, trabajo, historia antes de Caracol

La presentadora se le midió a trabajar como paseadora de perros con Boyacoman y le hizo varias confesiones, entre estas por qué es tan reservada con su vida amorosa y si quiere ser mamá.

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Valentina Espinosa, presentadora de Show Caracol, revela cuánto ganó en su primer trabajo

La presentadora se le midió a trabajar como paseadora de perros con Boyacoman y le hizo varias confesiones, entre estas por qué es tan reservada con su vida amorosa y si quiere ser mamá.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 4 de abr, 2026
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