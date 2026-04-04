Valentina Espinosa, presentadora de Show Caracol, revela cuánto ganó en su primer trabajo

La presentadora Valentina Espinosa abrió las puertas de su historia personal y profesional en medio de una dinámica diferente, donde además de trabajar, compartió detalles poco conocidos de su vida.

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Valentina Espinosa empezó a modelar a los 14

Uno de los momentos más llamativos fue cuando recordó sus inicios en el modelaje, contó que comenzó a los 14 años en Cartagena, motivada por una amiga que la acercó a una agencia. Aunque hoy goza de reconocimiento, confesó que su primera campaña no fue paga, una realidad común para quienes empiezan en la industria. Sin embargo, con el tiempo logró estabilidad y su primer ingreso importante llegó con un desfile por el que recibió cerca de un millón de pesos.



La presentadora también habló de su paso por los reinados, una experiencia que marcó su carrera, no obstante, a pesar de las exigencias y la exposición mediática, aseguró que volvería a ser reina, destacando que ese proceso le permitió fortalecerse emocionalmente y aprender a manejar las críticas.

En el plano personal, Valentina dejó claro que prefiere mantener su vida amorosa lejos del ojo público, pero sí confiesa que ha tenido relaciones largas e incluso actualmente tiene pareja, pero evita compartir estos detalles en redes sociales, apostándole a la privacidad.

Sobre el futuro, confesó que uno de sus sueños es ser madre, pero no a corto plazo, con 28 años, considera que ese momento llegará después de los 30, respetando sus tiempos y prioridades. Por ahora, Valentina Espinosa disfruta su presente, enfocada en su carrera y agradecida por las oportunidades que ha construido con disciplina y trabajo constante dentro de Caracol Televisión como presentadora de Show Caracol.





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