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Zahira Benavides ha tenido muchas apariciones de la Virgen María en su vida

La presentadora relata que, tras ser declarada con un año de vida, la sintió por primera vez, luego, al separarse de su esposo, volvió a suceder y desde entonces no se han detenido las manifestaciones.

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Zahira Benavides ha tenido muchas apariciones de la Virgen María en su vida: esta es su historia

La presentadora relata que, tras ser declarada con un año de vida, la sintió por primera vez, luego, al separarse de su esposo, volvió a suceder y desde entonces no se han detenido las manifestaciones.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 4 de abr, 2026
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