Zahira Benavides ha tenido muchas apariciones de la Virgen María en su vida: esta es su historia

La presentadora Zahira Benavides ha compartido uno de los testimonios más personales de su vida, marcado por su fe y por experiencias que, asegura, transformaron su camino espiritual.

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A Zahira Benavides se le manifestó la Virgen María

Su primer encuentro con la Virgen ocurrió en un momento crítico, tras ser diagnosticada con trastornos alimenticios, recibió un pronóstico que la dejó al borde de la muerte. En medio de esa difícil etapa, asegura haber tenido una experiencia con la Virgen de la Consolación de Táriba. Aunque en ese momento no le dio mayor importancia, meses después su estado de salud mejoró, hecho que hoy interpreta como un milagro.



Con el paso del tiempo, Zahira se radicó en Colombia y se alejó de la devoción mariana durante más de una década, mientras hacía parte de una iglesia cristiana. Sin embargo, su vida dio un giro en medio de una crisis personal, justo antes de separarse de su esposo. Días antes de ese momento, encontró en su casa una imagen de la Virgen que, inesperadamente, se rompió, lo que interpretó como una señal.

A partir de ahí, retomó su fe, la mujer asegura que comenzó a tener sueños reveladores en los que la Virgen se le manifestaba, de hecho, en uno de los más significativos, afirma haber tenido un encuentro con la Virgen de Fátima, quien le transmitió un mensaje claro: no estaba sola y que, además, le sonrió en sueños.

Desde entonces, Zahira asegura que su vida cambió por completo. Regresó a la Iglesia Católica, fortaleció su relación de pareja y encontró en la oración un camino para ayudar a otros. Hoy, junto a su familia, planea viajar a Fátima como acto de agradecimiento y cumplimiento de una promesa.





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