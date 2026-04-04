Antonina Canal y su hijo estuvieron en riesgo de morir tras ser atracados en su casa en Bogotá

Lo que parecía una jornada tranquila mientras estaba en su casa en La Calera, terminó convirtiéndose en uno de los episodios más impactantes en la vida de Antonina Canal. La también conferencista recordó el violento robo del que fue víctima junto a su familia en plena pandemia.



Robo a Antonina Canal

Según relató, todo ocurrió mientras realizaba una transmisión en vivo enfocada en bienestar, yoga y meditación. En ese momento, varios hombres encapuchados ingresaron a su vivienda armados y sometieron a todos los presentes. Antonina, su madre, su hijo y una empleada fueron amarrados mientras los delincuentes recorrían la casa llevándose todo a su paso.

La situación se tornó aún más angustiante cuando, en medio del asalto, los ladrones comenzaron a amenazar a su familia, incluso, mencionaron la posibilidad de hacerle daño a su hijo si no entregaban más pertenencias. A pesar del miedo, la bailarina asegura que intentó mantenerse en calma, enfocándose en que la situación terminaría sin consecuencias mayores.



El robo no solo dejó pérdidas materiales, también una huella emocional, a pesar de todo, Antonina destaca que lo más importante fue que todos sobrevivieron. Ese episodio marcó un antes y un después en su vida, llevándola a tomar decisiones radicales.



Por qué Antonina Canal se fue de Colombia

Tras lo ocurrido, decidió dejar Colombia y comenzar de nuevo en Estados Unidos, donde actualmente reside en Atlanta junto a su hijo. Allí ha reconstruido su camino profesional, enfocándose en conferencias y procesos de crecimiento personal.

Allí los dos han encontrado un nuevo inicio y mayor tranquilidad, no solo por su seguridad, sino también porque el joven vive menos racismo, según relata su abuela en Se Dice de Mí y otros familiares cercanos.

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