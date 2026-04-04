Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Televentas
Programación
'La Reina del Flow 3'
'A Otro Nivel'

Antonina Canal sufrió robo en su casa en la Calera y quedó registrado en redes

Durante un video en vivo en redes, los seguidores de la terapeuta notaron que algo no estaba bien, horas después salió a la luz que a la mujer le habían robado todas sus pertenencias.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Antonina Canal y su hijo estuvieron en riesgo de morir tras ser atracados en su casa en Bogotá

Durante un video en vivo en redes, los seguidores de la terapeuta notaron que algo no estaba bien, horas después salió a la luz que a la mujer le habían robado todas sus pertenencias.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 4 de abr, 2026
Comparta en:
Thumbnail