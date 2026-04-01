1:07:44 min un participante roba suspiros y recibe declaraciones de varias compañeras 1:06:48 unos grupos suben el nivel de competencia y otros empiezan a estancarse 1:07:10 los grupos enfrentan crisis y una participante no puede contener las lágrimas 1:07:44 Gian Marco roba suspiros y recibe un curioso halago de varias participantes 1:07:44 un participante roba suspiros y recibe declaraciones de varias compañeras

A Otro Nivel: un participante roba suspiros y recibe declaraciones de varias compañeras Mientras Tropi Four confiesa en el escenario su atracción por algunos artistas, lo que podría generar tensiones, otro grupo vive un fuerte conflicto que escala a gritos por sus diferencias.