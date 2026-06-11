1:03:36 min por primera vez, hay un momento de foto-finish en el concurso musical 1:06:37 los grupos no quieren ofrecer ayuda en la noche de eliminación 1:06:35 las horas de ensayo son fundamentales para el alto rendimiento de los grupos 1:06:16 jurado da importante noticia sobre La Sacudida y se conocen los grupos en peligro 1:03:36 por primera vez, hay un momento de foto-finish en el concurso musical

A Otro Nivel: por primera vez, hay un momento de foto-finish en el concurso musical Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander escuchan las presentaciones de los siete grupos que se mantienen en la competencia y revelan qué grupos quedan en peligro de eliminación.