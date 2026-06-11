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Capítulo 74 A Otro Nivel: 11 de junio completo y gratis - CaracolTV
Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander escuchan las presentaciones de los siete grupos que se mantienen en la competencia y revelan qué grupos quedan en peligro de eliminación.
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A Otro Nivel: por primera vez, hay un momento de foto-finish en el concurso musical
1:03:36 min
por primera vez, hay un momento de foto-finish en el concurso musical
1:06:37
los grupos no quieren ofrecer ayuda en la noche de eliminación
1:06:35
las horas de ensayo son fundamentales para el alto rendimiento de los grupos
1:06:16
jurado da importante noticia sobre La Sacudida y se conocen los grupos en peligro
1:03:36
por primera vez, hay un momento de foto-finish en el concurso musical
A Otro Nivel: por primera vez, hay un momento de foto-finish en el concurso musical
Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander escuchan las presentaciones de los siete grupos que se mantienen en la competencia y revelan qué grupos quedan en peligro de eliminación.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
11 de Junio, 2026
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1:06:37
los grupos no quieren ofrecer ayuda en la noche de eliminación
1:06:35
las horas de ensayo son fundamentales para el alto rendimiento de los grupos
1:06:16
jurado da importante noticia sobre La Sacudida y se conocen los grupos en peligro
1:03:09
un grupo se despide de la competencia tras agarrón interno en estudios ditu
1:06:03
por primera vez, el jurado enfrenta un empate técnico sobre qué grupo se salva
1:06:28
grupo enfrenta dura pelea por liderazgo, pero disimula frente al jurado
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