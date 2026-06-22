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Capítulo 77 A Otro Nivel: 22 de junio completo y gratis - CaracolTV
Los cinco grupos que se mantienen en la competencia cantan temas de Felipe Peláez y lo homenajean. Esta vez, son Gian Marco y Kike Santander los encargados de decidir cuál es el grupo eliminado.
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A Otro Nivel: Felipe Peláez es el gran homenajeado; un amor debe separarse temporalmente
1:06:28 min
Felipe Peláez es el gran homenajeado; un amor debe separarse temporalmente
1:06:26
Kike Santander visita por primera vez estudios ditu; tiene tarea especial
1:03:09
la dinámica está a punto de cambiar con solo seis grupos en competencia
1:03:36
por primera vez, hay un momento de foto-finish en el concurso musical
1:06:28
Felipe Peláez es el gran homenajeado; un amor debe separarse temporalmente
A Otro Nivel: Felipe Peláez es el gran homenajeado; un amor debe separarse temporalmente
Los cinco grupos que se mantienen en la competencia cantan temas de Felipe Peláez y lo homenajean. Esta vez, son Gian Marco y Kike Santander los encargados de decidir cuál es el grupo eliminado.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
22 de Junio, 2026
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1:06:26
Kike Santander visita por primera vez estudios ditu; tiene tarea especial
1:03:09
la dinámica está a punto de cambiar con solo seis grupos en competencia
1:03:36
por primera vez, hay un momento de foto-finish en el concurso musical
1:06:37
los grupos no quieren ofrecer ayuda en la noche de eliminación
1:06:35
las horas de ensayo son fundamentales para el alto rendimiento de los grupos
1:06:16
jurado da importante noticia sobre La Sacudida y se conocen los grupos en peligro
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