1:06:16 min jurado da importante noticia sobre La Sacudida y se conocen los grupos en peligro 1:03:09 un grupo se despide de la competencia tras agarrón interno en estudios ditu 1:06:03 por primera vez, el jurado enfrenta un empate técnico sobre qué grupo se salva 1:06:28 grupo enfrenta dura pelea por liderazgo, pero disimula frente al jurado 1:06:16 jurado da importante noticia sobre La Sacudida y se conocen los grupos en peligro

A Otro Nivel: jurado da importante noticia sobre La Sacudida y se conocen los grupos en peligro Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander se reúnen para ver las presentaciones de Macondo Sound System, Cuatro en Línea, Cu4rz y The Beat Voice, ¿cuáles quedan en peligro de eliminación?