En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote la influencer DK
Caracol TV  / La Influencer  / Avril le cuenta a Salvador que su papá quiere invertir en la pizzería, pero él rechaza la propuesta

Avril le cuenta a Salvador que su papá quiere invertir en la pizzería, pero él rechaza la propuesta

Salvador se pone en contacto con Avril, quien le informa que su padre podría darle el apoyo económico que necesita para sacar a flote la empresa y recuperar el negocio familiar de una vez por todas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad