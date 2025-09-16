Actualizado: septiembre 16, 2025 10:30 p. m.
Caracol TV La Influencer Avril le cuenta a Salvador que su papá quiere invertir en la pizzería, pero él rechaza la propuesta
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Agradecido por la oferta, Salvador le indica a Avril que no puede aceptar, pues asegura que por el momento no se encuentra en búsqueda de ningún socio para la pizzería.
No te pierdas La Influencer en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.