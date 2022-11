¿Se contuvo mucho? Kristian Camilo hace que los mentores cuestionen la decisión de Maía

Kristian Camilo se define como una persona que le gusta asumir retos, y por eso recuerda lo que fue su paso por el programa A Otro Nivel, donde sorprendió al presentarse con un tema popular de una mujer.

Después de su paso por este programa, a Kristian le sorprendió el recibimiento que tuvo en Estados Unidos por parte de tantas personas. Pero como otra forma de recordar viejas épocas, este cantante ve el vídeo que su padre le envió.

"Él cree más en mí que yo mismo, es mi héroe. Nosotros andábamos en esa moto consiguiendo pistas y todo lo necesario. Yo cargo esta argolla de ellos, de mis padres y es como un amuleto de buena suerte".

Lo que Kristian no se espera, es que su familia le envió otro amuleto. ¿Qué es? Su primer traje de mariachi, fue fruto del esfuerzo a sus padres que le recuerda los motivos por los que se enamoró de la música.

La presentación de este talentoso cantante inicia con Marbelle, quien resulta algo difícil de convencer para oprimir el botón. Al finalizar su presentación recibe varios comentarios donde los mentores le señalan los elementos en los que puede seguir trabajando para cautivar a más personas.

"Cantas increíble y eres muy afinado, pero a mí no me pasó más nada, sentí una situación extraña y no sentí magia, nada me mostró tu ADN ni me permitió sentirte", son las palabras de Maía. Mientras que Marbelle expresa que siente que debió soltarse un poco más sin temor.

