Rafy Champion llega al Tocadiscos con la mejor energía, ¿le es suficiente para pasar?

Rafy Champion y su talento llegan a La Descarga luego de haber brillado en el programa A Otro Nivel en su primera temporada y de que esto cambiara su vida en diversos aspectos.

Como una especial sorpresa por parte del programa de Caracol Televisión, Rafy recibe un mensaje muy especial de su papá, Rafael Colón, quien además de expresar su profundo orgullo por verlo triunfar en la música.

Acto seguido, recibe un amuleto de la buena suerte con el que se deja conmover profundamente, pues es la fiel muestra de que su pasión en la vida es cantar y es lo que quiere continuar haciendo por siempre.

El micrófono que le envió su padre lo motiva a sorprender en el Tocadiscos, pero antes debe escoger a cuál mentor le cantará primero: Maía, ‘la niña bonita’. A pesar de que durante su presentación recibe el voto de confianza de la mentora, es Santiago Cruz quien no se muestra convencido de su capacidad vocal, por lo que no pasa a la siguiente etapa.

“Rafy, que bueno que viniste a La Descarga y te gozaste tu presentación. Yo sentí que para el formato, tal vez no estuvo en el punto en que hubiese querido oírte y por eso no me animé a seguir en la aguja, mi hermano”, son las palabras de Santiago Cruz.

Al final, todos los mentores cantan en conjunto el mismo tema y deleitan al público durante unos segundos.

Y a ti, ¿qué tal te parece la presentación de Rafy?

