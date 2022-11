En su presentación, Yo Me Llamo Javier Solís le rinde homenaje a dos seres queridos que fallecieron

Yesid Ríos es el nombre del doble de Javier Solís participó en la séptima temporada de Yo Me Llamo y recuerda lo que fue su paso por este programa que tantas enseñanzas le dejó. Él recibe un video de sus familiares, quienes le envían la mejor energía para su presentación en el Tocadiscos.

"Esa sonrisa que estás dibujando en tu rostro, me llena de felicidad y me llena de orgullo saber que estás cumpliendo una de tus m´sa grandes metas en la vida", son las palabras de su hijo.

Yesid Ríos recibe un amuleto de la buena suerte, se trata de una bandiola, un instrumento que le trae muchos recuerdos de su abuelo y lo hace derramar algunas lágrimas; él expresa que esto lo motiva a entregar una interpretación más emotiva.

Yo Me Llamo Javier Solís inicia su presentación con Marbelle, y aunque ella tarda varios segundos en oprimir su botón, finalmente se deja convencer de su talento."Me emocionó mucho escucharte cantar, pero estaba esperando el momento de verte sacar toda la voz. Ahí encontré el problema, pues no conecté desde el principio, pero ya después fue muy tarde", explica Marbelle.

Gusi, por su parte, dice que la canción se tarda mucho en explotar y espera que estos comentarios pueda atenderlos para seguir mejorando.

"Escogí esta canción porque se le canta a personas que ya no están con nosotros, perdió dos familiares el año pasado e independientemente del resultado, lo hice", explica el imitador.

