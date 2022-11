“Me enamoré”: Gusi se deja encantar con la presentación de Anamaría Laroc

Esta joven de tan solo 22 años recuerda lo que fue su paso por La Voz Teens y cuenta que desde entonces ha logrado crecer mucho de forma profesional y personal, pues ya ha grabado varias canciones propias y sigue trabajando por tener una exitosa carrera en la música.

Como un detalle por parte de la producción de La Descarga, ella recibe un video de su padre y su madre, quienes recuerdan lo que vivieron cuando ella era tan solo una niña y desde muy temprana edad sorprendió por su talento y melodiosa voz.

El amuleto de la buena suerte que Jessica Cedial le entrega a Anamaría es un collar que contiene varias fotos de toda su familia, y con este detalle sus seres queridos esperan que ella se sienta más motivada y recargada para enamorar a los mentores.

Con una actitud increíble y confiada en su talento, ella se presenta con el tema 'Mamma knows best' y todos le dan el si, aunque Gusi espera hasta el último segundo para oprimir su botón.

¿Qué opinan los mentores de la voz de Anamaría Laroc?

"Qué originalidad, qué control y qué clase para hacer esto. Tienes muchas cualidades y sabes utilizarlas en el momento indicado, me enamoré desde el primer momento...mi amor es puro. Gracias por enseñarnos que hay que luchar hasta el final".

"En Colombia hace falta un referente juvenil así, eres un gran ejemplo y hay mucho futuro ahí. Gracias por venir", es lo que expresa Marbelle.

