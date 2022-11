A Dareska la pone nerviosa uno de los mentores: "me tiembla todo donde me elija".

Con una gran sonrisa en su cara y llena de carisma, como lo hemos podido ver en ella, esta participante tiene muchas ansias por lo que pueda suceder en esta nueva etapa, en la que espera quedar en un equipo en el que dé todo de sí.

Ante esto, dice que los cuatro mentores le parecen maravillosos, pues asegura que Maía tiene un vozarrón, Santiago Cruz una trayectoria de admirar y Marbelle un proceso musical que le parece increíble.

No obstante, al momento de hablar de Gusi la cosa cambia. Ella aclara que durante su primera presentación en el Tocadiscos este mentor le hizo corazones y le pareció muy guapo.

Es por ello que ella no quisiera estar en su equipo, debido a que considera que estaría nerviosa todo el tiempo y esto no le sirve, ya que busca obtener más confianza: "me tiembla todo donde me elija".

Luego de su presentación y dejándose llevar por las emociones, pues no puede ocultar la gran alegría de ser parte del equipo del mentor que la selecciona. Ante esto, su nuevo guía le responde: "yo me siento más feliz de tenerte en mi equipo, sé lo que podemos hacer y sé que todos estaban haciéndote ojos".

Ante esto le afirma que "yo me identifico mucho contigo por una razón en especial y es la familia. Yo sé lo mucho que has luchado, lo mucho que has logrado, lo que luchó tu mamá contigo y eso es lo que ha hecho la mía conmigo".

En medio de lágrimas, llena de agradecimiento por este logro en su carrera, decide dedicarle su presentación a dos seres queridos por los cuales ella lo entrega todo.

