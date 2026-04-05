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De qué murió Madre Santa Laura fue la única santa en Colombia y realizó varios milagros hasta el día de su muerte - CaracolTV

En sus últimos años, Laura Montoya Upegui enfrentó graves problemas de salud sin dejar su misión. Entre agonía y oración, murió el 21 de octubre de 1949, dejando un legado espiritual.

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Madre Laura: sus últimos días de dolor, fe y entrega hasta su muerte en 1949

En sus últimos años, Laura Montoya Upegui enfrentó graves problemas de salud sin dejar su misión. Entre agonía y oración, murió el 21 de octubre de 1949, dejando un legado espiritual.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 5 de abr, 2026
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