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Capítulo 37 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 37 'Efé', novela turca de Caracol. Su amigo le da la noticia del juez, pero le dice que debe cambiar cosas de su vida para evitar problemas con la justicia. Le pide que busque un trabajo de verdad y organice su casa para recibir a Efé.

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44:33 min
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EFÉ - Capítulo 37: Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres
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44:33
Capítulo 34
Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat
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44:32
Capítulo 35
El cumpleaños del niño termina de la peor manera para la familia
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46:49
Capítulo 34
Hassan lleva a su hijo al colegio y tiene un enfrentamiento con los demás padres
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Capítulo 37
Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres

Capítulo 37 EFÉ: Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres

Su amigo le da la noticia del juez, pero le dice que debe cambiar cosas de su vida para evitar problemas con la justicia. Le pide que busque un trabajo de verdad y organice su casa para recibir a Efé.

Por: Caracol Televisión
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44:33
Capítulo 34
Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat
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44:32
Capítulo 35
El cumpleaños del niño termina de la peor manera para la familia
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46:49
Capítulo 34
Hassan lleva a su hijo al colegio y tiene un enfrentamiento con los demás padres
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44:21
Capítulo 33
33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo
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27:43
Capítulo 32
Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino
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44:16
Capítulo 31
Akça descubre dónde está Hassan, va a visitarlo y se lleva una triste sorpresa
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44:33
Capítulo 37
Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres