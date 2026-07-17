44:33 min EFÉ - Capítulo 37: Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres 44:33 Capítulo 34 Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat 44:32 Capítulo 35 El cumpleaños del niño termina de la peor manera para la familia 46:49 Capítulo 34 Hassan lleva a su hijo al colegio y tiene un enfrentamiento con los demás padres 44:33 Capítulo 37 Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres

Capítulo 37 EFÉ: Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres Su amigo le da la noticia del juez, pero le dice que debe cambiar cosas de su vida para evitar problemas con la justicia. Le pide que busque un trabajo de verdad y organice su casa para recibir a Efé.