Capítulo 37 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 37 'Efé', novela turca de Caracol. Su amigo le da la noticia del juez, pero le dice que debe cambiar cosas de su vida para evitar problemas con la justicia. Le pide que busque un trabajo de verdad y organice su casa para recibir a Efé.
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EFÉ - Capítulo 37: Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres
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Capítulo 34
Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat
44:32
Capítulo 35
El cumpleaños del niño termina de la peor manera para la familia
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Capítulo 34
Hassan lleva a su hijo al colegio y tiene un enfrentamiento con los demás padres
44:33
Capítulo 37
Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres
Capítulo 37 EFÉ: Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres
Su amigo le da la noticia del juez, pero le dice que debe cambiar cosas de su vida para evitar problemas con la justicia. Le pide que busque un trabajo de verdad y organice su casa para recibir a Efé.