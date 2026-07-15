Capítulo 35 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 35 'Efé', novela turca de Caracol. En la celebración, Alí Kemal recibe una llamada de Murat, en la que dice que está secuestrado y planean quitarle la vida; él emprende una misión de rescate, pero es muy tarde y Murat irá a prisión.
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44:32 min
EFÉ - Capítulo 35: El cumpleaños del niño termina de la peor manera para la familia
46:49
Capítulo 34
Hassan lleva a su hijo al colegio y tiene un enfrentamiento con los demás padres
44:21
Capítulo 33
33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo
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Capítulo 32
Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino
44:32
Capítulo 35
El cumpleaños del niño termina de la peor manera para la familia
Capítulo 35 EFÉ: El cumpleaños del niño termina de la peor manera para la familia
En la celebración, Alí Kemal recibe una llamada de Murat, en la que dice que está secuestrado y planean quitarle la vida; él emprende una misión de rescate, pero es muy tarde y Murat irá a prisión.