44:32 min EFÉ - Capítulo 35: El cumpleaños del niño termina de la peor manera para la familia 46:49 Capítulo 34 Hassan lleva a su hijo al colegio y tiene un enfrentamiento con los demás padres 44:21 Capítulo 33 33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo 27:43 Capítulo 32 Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino 44:32 Capítulo 35 El cumpleaños del niño termina de la peor manera para la familia

Capítulo 35 EFÉ: El cumpleaños del niño termina de la peor manera para la familia En la celebración, Alí Kemal recibe una llamada de Murat, en la que dice que está secuestrado y planean quitarle la vida; él emprende una misión de rescate, pero es muy tarde y Murat irá a prisión.