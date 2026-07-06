44:18 min EFÉ - Capítulo 30: Hassan y Sule se reúnen para hablar sobre el pequeño 44:19 Capítulo 29 Akça y Asiyé deciden que es hora de que Efé pase tiempo con su padre 49:06 Capítulo 28 Akça y Hassan están en su boda, pero ella necesita decir la verdad sobre Efé 36:26 Capítulo 27 Alí Kemal teme por lo que Hassan pueda llegar a hacer por venganza 44:18 Capítulo 30 Hassan y Sule se reúnen para hablar sobre el pequeño

Capítulo 30 EFÉ: Hassan y Sule se reúnen para hablar sobre el pequeño La mujer le pide al verdadero padre de Efé que vaya a una cafetería para tocar unos temas importantes. Estando allá, ella le cuenta la historia de cómo llegó Efé a sus brazos y la verdad de todo.