Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Novia de Haaland
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 30 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 30 'Efé', novela turca de Caracol. La mujer le pide al verdadero padre de Efé que vaya a una cafetería para tocar unos temas importantes. Estando allá, ella le cuenta la historia de cómo llegó Efé a sus brazos y la verdad de todo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

44:18 min
plantilla 1280 x 720 (2).png
EFÉ - Capítulo 30: Hassan y Sule se reúnen para hablar sobre el pequeño
plantilla 1280 x 720 (11).png
44:19
Capítulo 29
Akça y Asiyé deciden que es hora de que Efé pase tiempo con su padre
plantilla 1280 x 720 (4).png
49:06
Capítulo 28
Akça y Hassan están en su boda, pero ella necesita decir la verdad sobre Efé
plantilla 1280 x 720 (1).png
36:26
Capítulo 27
Alí Kemal teme por lo que Hassan pueda llegar a hacer por venganza
plantilla 1280 x 720 (2).png
44:18
Capítulo 30
Hassan y Sule se reúnen para hablar sobre el pequeño

Capítulo 30 EFÉ: Hassan y Sule se reúnen para hablar sobre el pequeño

La mujer le pide al verdadero padre de Efé que vaya a una cafetería para tocar unos temas importantes. Estando allá, ella le cuenta la historia de cómo llegó Efé a sus brazos y la verdad de todo.

Por: Caracol Televisión
|
plantilla 1280 x 720 (11).png
44:19
Capítulo 29
Akça y Asiyé deciden que es hora de que Efé pase tiempo con su padre
plantilla 1280 x 720 (4).png
49:06
Capítulo 28
Akça y Hassan están en su boda, pero ella necesita decir la verdad sobre Efé
plantilla 1280 x 720 (1).png
36:26
Capítulo 27
Alí Kemal teme por lo que Hassan pueda llegar a hacer por venganza
efé.png
44:22
Capítulo 26
Hassan se encarga de que todos sepan quién asesinó a su amigo
efé.png
44:39
Capítulo 25
la policía captura a Hassan porque él no quiere decir la verdad del asesinato
efé.png
0:00
Capítulo 24
Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera
plantilla 1280 x 720 (2).png
44:18
Capítulo 30
Hassan y Sule se reúnen para hablar sobre el pequeño