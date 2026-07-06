Capítulo 30 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 30 'Efé', novela turca de Caracol. La mujer le pide al verdadero padre de Efé que vaya a una cafetería para tocar unos temas importantes. Estando allá, ella le cuenta la historia de cómo llegó Efé a sus brazos y la verdad de todo.
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44:18 min
EFÉ - Capítulo 30: Hassan y Sule se reúnen para hablar sobre el pequeño
44:19
Capítulo 29
Akça y Asiyé deciden que es hora de que Efé pase tiempo con su padre
49:06
Capítulo 28
Akça y Hassan están en su boda, pero ella necesita decir la verdad sobre Efé
36:26
Capítulo 27
Alí Kemal teme por lo que Hassan pueda llegar a hacer por venganza
44:18
Capítulo 30
Hassan y Sule se reúnen para hablar sobre el pequeño
Capítulo 30 EFÉ: Hassan y Sule se reúnen para hablar sobre el pequeño
La mujer le pide al verdadero padre de Efé que vaya a una cafetería para tocar unos temas importantes. Estando allá, ella le cuenta la historia de cómo llegó Efé a sus brazos y la verdad de todo.