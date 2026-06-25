36:26 min EFÉ - Capítulo 27: Alí Kemal teme por lo que Hassan pueda llegar a hacer por venganza 44:22 Capítulo 26 Hassan se encarga de que todos sepan quién asesinó a su amigo 44:39 Capítulo 25 la policía captura a Hassan porque él no quiere decir la verdad del asesinato 0:00 Capítulo 24 Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera 36:26 Capítulo 27 Alí Kemal teme por lo que Hassan pueda llegar a hacer por venganza

Capítulo 27 EFÉ: Alí Kemal teme por lo que Hassan pueda llegar a hacer por venganza Alí Kemal cree que convence a Murat de que se entregue a la policía y pague por su crimen, sin embargo, él escapa y no deja rastro alguno. Alí Kemal le dice a su madre que Hassan los amenazó.