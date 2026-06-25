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Capítulo 27 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 27 'Efé', novela turca de Caracol. Alí Kemal cree que convence a Murat de que se entregue a la policía y pague por su crimen, sin embargo, él escapa y no deja rastro alguno. Alí Kemal le dice a su madre que Hassan los amenazó.

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36:26 min
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EFÉ - Capítulo 27: Alí Kemal teme por lo que Hassan pueda llegar a hacer por venganza
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44:22
Capítulo 26
Hassan se encarga de que todos sepan quién asesinó a su amigo
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44:39
Capítulo 25
la policía captura a Hassan porque él no quiere decir la verdad del asesinato
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0:00
Capítulo 24
Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera
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36:26
Capítulo 27
Alí Kemal teme por lo que Hassan pueda llegar a hacer por venganza

Capítulo 27 EFÉ: Alí Kemal teme por lo que Hassan pueda llegar a hacer por venganza

Alí Kemal cree que convence a Murat de que se entregue a la policía y pague por su crimen, sin embargo, él escapa y no deja rastro alguno. Alí Kemal le dice a su madre que Hassan los amenazó.

Por: Caracol Televisión
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44:22
Capítulo 26
Hassan se encarga de que todos sepan quién asesinó a su amigo
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44:39
Capítulo 25
la policía captura a Hassan porque él no quiere decir la verdad del asesinato
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Capítulo 24
Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera
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Capítulo 23
Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
48:27
Capítulo 22
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
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48:39
Capítulo 21
Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él
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36:26
Capítulo 27
Alí Kemal teme por lo que Hassan pueda llegar a hacer por venganza