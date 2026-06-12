Capítulo 21'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 21'Efé', novela turca de Caracol. Después de que el hombre volviera al lugar, Asiyé habla con él y le dice que recuerde que hace unos años la obligó a abandonar a su hijo, y que él fue quien lo raptó para pedirle información.
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48:39 min
EFÉ - Capítulo 21: Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él
40:57
Capítulo 20
Alí Kemal pelea con Akça, le dice que es mala mamá y que no merece el amor de Efé
44:49
Capítulo 19
Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé
29:53
Capítulo 18
Hassan descubre quién es su madre biológica y va a enfrentarla
48:39
Capítulo 21
Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él
Capítulo 21 EFÉ: Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él
Después de que el hombre volviera al lugar, Asiyé habla con él y le dice que recuerde que hace unos años la obligó a abandonar a su hijo, y que él fue quien lo raptó para pedirle información.