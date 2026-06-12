48:39 min EFÉ - Capítulo 21: Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él 40:57 Capítulo 20 Alí Kemal pelea con Akça, le dice que es mala mamá y que no merece el amor de Efé 44:49 Capítulo 19 Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé 29:53 Capítulo 18 Hassan descubre quién es su madre biológica y va a enfrentarla 48:39 Capítulo 21 Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él

Capítulo 21 EFÉ: Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él Después de que el hombre volviera al lugar, Asiyé habla con él y le dice que recuerde que hace unos años la obligó a abandonar a su hijo, y que él fue quien lo raptó para pedirle información.