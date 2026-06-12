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Capítulo 21'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 21'Efé', novela turca de Caracol. Después de que el hombre volviera al lugar, Asiyé habla con él y le dice que recuerde que hace unos años la obligó a abandonar a su hijo, y que él fue quien lo raptó para pedirle información.

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48:39 min
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EFÉ - Capítulo 21: Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él
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40:57
Capítulo 20
Alí Kemal pelea con Akça, le dice que es mala mamá y que no merece el amor de Efé
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44:49
Capítulo 19
Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé
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29:53
Capítulo 18
Hassan descubre quién es su madre biológica y va a enfrentarla
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48:39
Capítulo 21
Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él

Capítulo 21 EFÉ: Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él

Después de que el hombre volviera al lugar, Asiyé habla con él y le dice que recuerde que hace unos años la obligó a abandonar a su hijo, y que él fue quien lo raptó para pedirle información.

Por: Caracol Televisión
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40:57
Capítulo 20
Alí Kemal pelea con Akça, le dice que es mala mamá y que no merece el amor de Efé
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44:49
Capítulo 19
Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé
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29:53
Capítulo 18
Hassan descubre quién es su madre biológica y va a enfrentarla
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29:39
Capítulo 17
Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo
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44:42
Capítulo 16
Akça sale en primera plana entrando a un hotel con Alí Kemal
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44:40
Capítulo 15
Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar
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48:39
Capítulo 21
Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él