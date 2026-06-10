Capítulo 19 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 19 'Efé', novela turca de Caracol. Murat planea irse de casa tras la pelea con Alí, pero Sule le dice que su madre tiene algo importante que decirle. Asiyé confiesa que Hassan es su hijo y que junto a Akça son los padres de Efé.
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44:49 min
EFÉ - Capítulo 19: Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé
29:53
Capítulo 18
Hassan descubre quién es su madre biológica y va a enfrentarla
29:39
Capítulo 17
Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo
44:42
Capítulo 16
Akça sale en primera plana entrando a un hotel con Alí Kemal
44:49
Capítulo 19
Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé
Capítulo 19 EFÉ: Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé
Murat planea irse de casa tras la pelea con Alí, pero Sule le dice que su madre tiene algo importante que decirle. Asiyé confiesa que Hassan es su hijo y que junto a Akça son los padres de Efé.