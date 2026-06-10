44:49 min EFÉ - Capítulo 19: Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé 29:53 Capítulo 18 Hassan descubre quién es su madre biológica y va a enfrentarla 29:39 Capítulo 17 Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo 44:42 Capítulo 16 Akça sale en primera plana entrando a un hotel con Alí Kemal 44:49 Capítulo 19 Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé

Capítulo 19 EFÉ: Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé Murat planea irse de casa tras la pelea con Alí, pero Sule le dice que su madre tiene algo importante que decirle. Asiyé confiesa que Hassan es su hijo y que junto a Akça son los padres de Efé.