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Capítulo 19 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 19 'Efé', novela turca de Caracol. Murat planea irse de casa tras la pelea con Alí, pero Sule le dice que su madre tiene algo importante que decirle. Asiyé confiesa que Hassan es su hijo y que junto a Akça son los padres de Efé.

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44:49 min
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EFÉ - Capítulo 19: Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé
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29:53
Capítulo 18
Hassan descubre quién es su madre biológica y va a enfrentarla
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29:39
Capítulo 17
Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo
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44:42
Capítulo 16
Akça sale en primera plana entrando a un hotel con Alí Kemal
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44:49
Capítulo 19
Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé

Capítulo 19 EFÉ: Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé

Murat planea irse de casa tras la pelea con Alí, pero Sule le dice que su madre tiene algo importante que decirle. Asiyé confiesa que Hassan es su hijo y que junto a Akça son los padres de Efé.

Por: Caracol Televisión
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29:53
Capítulo 18
Hassan descubre quién es su madre biológica y va a enfrentarla
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29:39
Capítulo 17
Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo
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44:42
Capítulo 16
Akça sale en primera plana entrando a un hotel con Alí Kemal
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44:40
Capítulo 15
Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar
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44:34
Capítulo 14
Hassan le dice a Alí Kemal que su madre y su esposa lo están engañando
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44:31
Capítulo 13
Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo
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44:49
Capítulo 19
Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé