Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
PARAGUAY Vs COLOMBIA - 9 de Junio - Liga de Naciones Femenina
Laura Tobón, embarazada
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 18 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 18 'Efé', novela turca de Caracol. El hombre pide unas pruebas de una donación que se hizo en el orfanato y con ellas espera encontrar la identidad de su madre, pero se lleva una gran sorpresa al enterarse que es Asiyé.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

29:53 min
plantilla 1280 x 720 (3).png
EFÉ - Capítulo 18: Hassan descubre quién es su madre biológica y va a enfrentarla
plantilla 1280 x 720 (8) (1).png
29:39
Capítulo 17
Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo
plantilla 1280 x 720 (2) (1).png
44:42
Capítulo 16
Akça sale en primera plana entrando a un hotel con Alí Kemal
efé (2).png
44:40
Capítulo 15
Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar
plantilla 1280 x 720 (3).png
29:53
Capítulo 18
Hassan descubre quién es su madre biológica y va a enfrentarla

Capítulo 18 EFÉ: Hassan descubre quién es su madre biológica y va a enfrentarla

El hombre pide unas pruebas de una donación que se hizo en el orfanato y con ellas espera encontrar la identidad de su madre, pero se lleva una gran sorpresa al enterarse que es Asiyé.

Por: Caracol Televisión
|
plantilla 1280 x 720 (8) (1).png
29:39
Capítulo 17
Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo
plantilla 1280 x 720 (2) (1).png
44:42
Capítulo 16
Akça sale en primera plana entrando a un hotel con Alí Kemal
efé (2).png
44:40
Capítulo 15
Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar
efé.png
44:34
Capítulo 14
Hassan le dice a Alí Kemal que su madre y su esposa lo están engañando
plantilla 1280 x 720 (1).png
44:31
Capítulo 13
Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo
efe.png
44:35
Capítulo 12
Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación
plantilla 1280 x 720 (3).png
29:53
Capítulo 18
Hassan descubre quién es su madre biológica y va a enfrentarla