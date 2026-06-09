Capítulo 18 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 18 'Efé', novela turca de Caracol. El hombre pide unas pruebas de una donación que se hizo en el orfanato y con ellas espera encontrar la identidad de su madre, pero se lleva una gran sorpresa al enterarse que es Asiyé.
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29:53 min
EFÉ - Capítulo 18: Hassan descubre quién es su madre biológica y va a enfrentarla
29:39
Capítulo 17
Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo
44:42
Capítulo 16
Akça sale en primera plana entrando a un hotel con Alí Kemal
44:40
Capítulo 15
Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar
29:53
Capítulo 18
Hassan descubre quién es su madre biológica y va a enfrentarla
Capítulo 18 EFÉ: Hassan descubre quién es su madre biológica y va a enfrentarla
El hombre pide unas pruebas de una donación que se hizo en el orfanato y con ellas espera encontrar la identidad de su madre, pero se lleva una gran sorpresa al enterarse que es Asiyé.