Capítulo 18 EFÉ: Hassan descubre quién es su madre biológica y va a enfrentarla

Capítulo 18 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 18 'Efé', novela turca de Caracol. El hombre pide unas pruebas de una donación que se hizo en el orfanato y con ellas espera encontrar la identidad de su madre, pero se lleva una gran sorpresa al enterarse que es Asiyé.