44:37 min EFÉ - Capítulo 41: Asiyé se entera de que Hassan no es culpable y pierde la razón 44:38 Capítulo 40 Alí Kemal cree que Hassan es culpable de todo, por eso se venga de él y termina muy mal 44:31 Capítulo 39 tras la pelea de Hassan con Alí Kemal, Efé decide volver a su hogar de siempre 44:33 Capítulo 38 Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres 44:37 Capítulo 41 Asiyé se entera de que Hassan no es culpable y pierde la razón

Capítulo 41 EFÉ: Asiyé se entera de que Hassan no es culpable y pierde la razón La mujer habla con el abogado que está encargado del caso de Murat y él le dice que Hassan no tiene relación con el atentado. Asiyé planea huir, incendiar la casa y hace cartas de despedida.