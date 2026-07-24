Capítulo 41 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 41 'Efé', novela turca de Caracol, en español. La mujer habla con el abogado que está encargado del caso de Murat y él le dice que Hassan no tiene relación con el atentado. Asiyé planea huir, incendiar la casa y hace cartas de despedida.
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44:37 min
EFÉ - Capítulo 41: Asiyé se entera de que Hassan no es culpable y pierde la razón
44:38
Capítulo 40
Alí Kemal cree que Hassan es culpable de todo, por eso se venga de él y termina muy mal
44:31
Capítulo 39
tras la pelea de Hassan con Alí Kemal, Efé decide volver a su hogar de siempre
44:33
Capítulo 38
Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
44:37
Capítulo 41
Asiyé se entera de que Hassan no es culpable y pierde la razón
Capítulo 41 EFÉ: Asiyé se entera de que Hassan no es culpable y pierde la razón
La mujer habla con el abogado que está encargado del caso de Murat y él le dice que Hassan no tiene relación con el atentado. Asiyé planea huir, incendiar la casa y hace cartas de despedida.