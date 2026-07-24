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Capítulo 41 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 41 'Efé', novela turca de Caracol, en español. La mujer habla con el abogado que está encargado del caso de Murat y él le dice que Hassan no tiene relación con el atentado. Asiyé planea huir, incendiar la casa y hace cartas de despedida.

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44:37 min
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EFÉ - Capítulo 41: Asiyé se entera de que Hassan no es culpable y pierde la razón
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44:38
Capítulo 40
Alí Kemal cree que Hassan es culpable de todo, por eso se venga de él y termina muy mal
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44:31
Capítulo 39
tras la pelea de Hassan con Alí Kemal, Efé decide volver a su hogar de siempre
Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
44:33
Capítulo 38
Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
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44:37
Capítulo 41
Asiyé se entera de que Hassan no es culpable y pierde la razón

Capítulo 41 EFÉ: Asiyé se entera de que Hassan no es culpable y pierde la razón

La mujer habla con el abogado que está encargado del caso de Murat y él le dice que Hassan no tiene relación con el atentado. Asiyé planea huir, incendiar la casa y hace cartas de despedida.

Por: Caracol Televisión
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44:38
Capítulo 40
Alí Kemal cree que Hassan es culpable de todo, por eso se venga de él y termina muy mal
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Capítulo 39
tras la pelea de Hassan con Alí Kemal, Efé decide volver a su hogar de siempre
Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
44:33
Capítulo 38
Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
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44:33
Capítulo 37
Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres
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Capítulo 34
Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat
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44:32
Capítulo 35
El cumpleaños del niño termina de la peor manera para la familia
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44:37
Capítulo 41
Asiyé se entera de que Hassan no es culpable y pierde la razón