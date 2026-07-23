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Capítulo 40 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 40 'Efé', novela turca de Caracol. El hombre, en medio de su ira, incendia el taller de su hermano Hassan, pero no contaba con que su hijo estaba allí dentro y tuvo que ser llevado de urgencias porque el humo afectó su respiración.

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44:38 min
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EFÉ - Capítulo 40: Alí Kemal cree que Hassan es culpable de todo, por eso se venga de él y termina muy mal
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44:31
Capítulo 39
tras la pelea de Hassan con Alí Kemal, Efé decide volver a su hogar de siempre
Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
44:33
Capítulo 38
Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
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44:33
Capítulo 37
Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres
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44:38
Capítulo 40
Alí Kemal cree que Hassan es culpable de todo, por eso se venga de él y termina muy mal

Capítulo 40 EFÉ: Alí Kemal cree que Hassan es culpable de todo, por eso se venga de él y termina muy mal

El hombre, en medio de su ira, incendia el taller de su hermano Hassan, pero no contaba con que su hijo estaba allí dentro y tuvo que ser llevado de urgencias porque el humo afectó su respiración.

Por: Caracol Televisión
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44:31
Capítulo 39
tras la pelea de Hassan con Alí Kemal, Efé decide volver a su hogar de siempre
Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
44:33
Capítulo 38
Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
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44:33
Capítulo 37
Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres
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44:33
Capítulo 34
Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat
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44:32
Capítulo 35
El cumpleaños del niño termina de la peor manera para la familia
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46:49
Capítulo 34
Hassan lleva a su hijo al colegio y tiene un enfrentamiento con los demás padres
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44:38
Capítulo 40
Alí Kemal cree que Hassan es culpable de todo, por eso se venga de él y termina muy mal