44:38 min EFÉ - Capítulo 40: Alí Kemal cree que Hassan es culpable de todo, por eso se venga de él y termina muy mal 44:31 Capítulo 39 tras la pelea de Hassan con Alí Kemal, Efé decide volver a su hogar de siempre 44:33 Capítulo 38 Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres 44:33 Capítulo 37 Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres 44:38 Capítulo 40 Alí Kemal cree que Hassan es culpable de todo, por eso se venga de él y termina muy mal

Capítulo 40 EFÉ: Alí Kemal cree que Hassan es culpable de todo, por eso se venga de él y termina muy mal El hombre, en medio de su ira, incendia el taller de su hermano Hassan, pero no contaba con que su hijo estaba allí dentro y tuvo que ser llevado de urgencias porque el humo afectó su respiración.