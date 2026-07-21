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Capítulo 38 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Alí Kemal le hace caso a su madre y accede a la petición a pesar de no querer. Él va a casa de Hassan para pelear y, sin darse cuenta, daña la visita del servicio social. Efé descubre la verdad.
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Caracol TV
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EFÉ
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Capítulo 38 EFÉ: Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
44:33 min
EFÉ - Capítulo 38:
Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
44:33
Capítulo 37
Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres
44:33
Capítulo 34
Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat
44:32
Capítulo 35
El cumpleaños del niño termina de la peor manera para la familia
44:33
Capítulo 38
Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
Capítulo 38 EFÉ: Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
Alí Kemal le hace caso a su madre y accede a la petición a pesar de no querer. Él va a casa de Hassan para pelear y, sin darse cuenta, daña la visita del servicio social. Efé descubre la verdad.
Por:
Caracol Televisión
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21 de Julio, 2026
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44:33
Capítulo 37
Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres
44:33
Capítulo 34
Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat
44:32
Capítulo 35
El cumpleaños del niño termina de la peor manera para la familia
46:49
Capítulo 34
Hassan lleva a su hijo al colegio y tiene un enfrentamiento con los demás padres
44:21
Capítulo 33
33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo
27:43
Capítulo 32
Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino
44:33
Capítulo 38
Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
EFÉ
Capítulo 37 EFÉ: Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres
EFÉ
Capítulo 34 EFÉ: Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat
EFÉ
Capítulo 35 EFÉ: El cumpleaños del niño termina de la peor manera para la familia
EFÉ
Capítulo 34 EFÉ: Hassan lleva a su hijo al colegio y tiene un enfrentamiento con los demás padres
EFÉ
Capítulo 33 EFÉ: 33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo
EFÉ
Capítulo 32 EFÉ: Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino
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