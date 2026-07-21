44:33 min EFÉ - Capítulo 38: Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres 44:33 Capítulo 37 Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres 44:33 Capítulo 34 Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat 44:32 Capítulo 35 El cumpleaños del niño termina de la peor manera para la familia 44:33 Capítulo 38 Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres

Capítulo 38 EFÉ: Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres Alí Kemal le hace caso a su madre y accede a la petición a pesar de no querer. Él va a casa de Hassan para pelear y, sin darse cuenta, daña la visita del servicio social. Efé descubre la verdad.