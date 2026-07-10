Capítulo 33 'Efe', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 33 'Efe', novela turca de Caracol. Tras una conversación con Alí Kemal, Hassan escapa en medio de la noche y llega a la mansión con la esperanza de acercarse a Efé. Se enfrenta a la familia y dice que tiene derechos sobre el niño.
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44:21 min
EFÉ - Capítulo 33: 33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo
27:43
Capítulo 32
Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino
44:16
Capítulo 31
Akça descubre dónde está Hassan, va a visitarlo y se lleva una triste sorpresa
44:18
Capítulo 30
Hassan y Sule se reúnen para hablar sobre el pequeño
44:21
Capítulo 33
33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo
Capítulo 33 EFÉ: 33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo
Tras una conversación con Alí Kemal, Hassan escapa en medio de la noche y llega a la mansión con la esperanza de acercarse a Efé. Se enfrenta a la familia y dice que tiene derechos sobre el niño.