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Capítulo 33 'Efe', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 33 'Efe', novela turca de Caracol. Tras una conversación con Alí Kemal, Hassan escapa en medio de la noche y llega a la mansión con la esperanza de acercarse a Efé. Se enfrenta a la familia y dice que tiene derechos sobre el niño.

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44:21 min
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EFÉ - Capítulo 33: 33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo
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27:43
Capítulo 32
Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino
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44:16
Capítulo 31
Akça descubre dónde está Hassan, va a visitarlo y se lleva una triste sorpresa
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44:18
Capítulo 30
Hassan y Sule se reúnen para hablar sobre el pequeño
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44:21
Capítulo 33
33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo

Capítulo 33 EFÉ: 33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo

Tras una conversación con Alí Kemal, Hassan escapa en medio de la noche y llega a la mansión con la esperanza de acercarse a Efé. Se enfrenta a la familia y dice que tiene derechos sobre el niño.

Por: Caracol Televisión
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27:43
Capítulo 32
Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino
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44:16
Capítulo 31
Akça descubre dónde está Hassan, va a visitarlo y se lleva una triste sorpresa
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44:18
Capítulo 30
Hassan y Sule se reúnen para hablar sobre el pequeño
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44:19
Capítulo 29
Akça y Asiyé deciden que es hora de que Efé pase tiempo con su padre
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49:06
Capítulo 28
Akça y Hassan están en su boda, pero ella necesita decir la verdad sobre Efé
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36:26
Capítulo 27
Alí Kemal teme por lo que Hassan pueda llegar a hacer por venganza
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44:21
Capítulo 33
33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo