44:21 min EFÉ - Capítulo 33: 33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo 27:43 Capítulo 32 Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino 44:16 Capítulo 31 Akça descubre dónde está Hassan, va a visitarlo y se lleva una triste sorpresa 44:18 Capítulo 30 Hassan y Sule se reúnen para hablar sobre el pequeño 44:21 Capítulo 33 33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo

Capítulo 33 EFÉ: 33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo Tras una conversación con Alí Kemal, Hassan escapa en medio de la noche y llega a la mansión con la esperanza de acercarse a Efé. Se enfrenta a la familia y dice que tiene derechos sobre el niño.