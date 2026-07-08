Capítulo 31 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 31 'Efé', novela turca de Caracol. Hassan está muy dolido con Akça, por eso toma la decisión de desaparecer de su vida y traslada su taller, la madre de Akça descubre dónde es y la lleva. Sin embargo, él está con otra mujer.
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44:16 min
EFÉ - Capítulo 31: Akça descubre dónde está Hassan, va a visitarlo y se lleva una triste sorpresa
44:18
Capítulo 30
Hassan y Sule se reúnen para hablar sobre el pequeño
44:19
Capítulo 29
Akça y Asiyé deciden que es hora de que Efé pase tiempo con su padre
49:06
Capítulo 28
Akça y Hassan están en su boda, pero ella necesita decir la verdad sobre Efé
44:16
Capítulo 31
Akça descubre dónde está Hassan, va a visitarlo y se lleva una triste sorpresa
Capítulo 31 EFÉ: Akça descubre dónde está Hassan, va a visitarlo y se lleva una triste sorpresa
Hassan está muy dolido con Akça, por eso toma la decisión de desaparecer de su vida y traslada su taller, la madre de Akça descubre dónde es y la lleva. Sin embargo, él está con otra mujer.