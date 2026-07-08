44:16 min EFÉ - Capítulo 31: Akça descubre dónde está Hassan, va a visitarlo y se lleva una triste sorpresa 44:18 Capítulo 30 Hassan y Sule se reúnen para hablar sobre el pequeño 44:19 Capítulo 29 Akça y Asiyé deciden que es hora de que Efé pase tiempo con su padre 49:06 Capítulo 28 Akça y Hassan están en su boda, pero ella necesita decir la verdad sobre Efé 44:16 Capítulo 31 Akça descubre dónde está Hassan, va a visitarlo y se lleva una triste sorpresa

Capítulo 31 EFÉ: Akça descubre dónde está Hassan, va a visitarlo y se lleva una triste sorpresa Hassan está muy dolido con Akça, por eso toma la decisión de desaparecer de su vida y traslada su taller, la madre de Akça descubre dónde es y la lleva. Sin embargo, él está con otra mujer.