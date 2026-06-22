44:39 min EFÉ - Capítulo 25: la policía captura a Hassan porque él no quiere decir la verdad del asesinato 0:00 Capítulo 24 Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera 44:44 Capítulo 23 Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él 48:27 Capítulo 22 Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo 44:39 Capítulo 25 la policía captura a Hassan porque él no quiere decir la verdad del asesinato

Capítulo 25 EFÉ: la policía captura a Hassan porque él no quiere decir la verdad del asesinato Murat y Alí Kemal entregan a Hassan a la policía porque dicen que sabe defenderse en la cárcel. La policía va al lugar donde está enterrado el cuerpo, pero no encuentran nada y todos quedan libres.