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Capítulo 25 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 25 'Efé', novela turca de Caracol. Murat y Alí Kemal entregan a Hassan a la policía porque dicen que sabe defenderse en la cárcel. La policía va al lugar donde está enterrado el cuerpo, pero no encuentran nada y todos quedan libres.

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44:39 min
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EFÉ - Capítulo 25: la policía captura a Hassan porque él no quiere decir la verdad del asesinato
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Capítulo 24
Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera
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44:44
Capítulo 23
Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
48:27
Capítulo 22
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
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44:39
Capítulo 25
la policía captura a Hassan porque él no quiere decir la verdad del asesinato

Capítulo 25 EFÉ: la policía captura a Hassan porque él no quiere decir la verdad del asesinato

Murat y Alí Kemal entregan a Hassan a la policía porque dicen que sabe defenderse en la cárcel. La policía va al lugar donde está enterrado el cuerpo, pero no encuentran nada y todos quedan libres.

Por: Caracol Televisión
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Capítulo 24
Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera
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44:44
Capítulo 23
Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
48:27
Capítulo 22
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
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Capítulo 21
Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él
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40:57
Capítulo 20
Alí Kemal pelea con Akça, le dice que es mala mamá y que no merece el amor de Efé
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Capítulo 19
Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé
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Capítulo 25
la policía captura a Hassan porque él no quiere decir la verdad del asesinato