Capítulo 24 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 24 'Efé', novela turca de Caracol. Después del asesinato del amigo de Hassan, Murat se queda con el celular de él, pero lo tiene apagado para que no lo rastreen. Su novia encuentra el teléfono, lo enciende y descubren lo que ocurrió.
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EFÉ - Capítulo 24: Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera
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Capítulo 23
Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él
48:27
Capítulo 22
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
48:39
Capítulo 21
Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él
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Capítulo 24
Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera
Capítulo 24 EFÉ: Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera
Después del asesinato del amigo de Hassan, Murat se queda con el celular de él, pero lo tiene apagado para que no lo rastreen. Su novia encuentra el teléfono, lo enciende y descubren lo que ocurrió.