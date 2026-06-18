0:00 min EFÉ - Capítulo 24: Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera 44:44 Capítulo 23 Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él 48:27 Capítulo 22 Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo 48:39 Capítulo 21 Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él 0:00 Capítulo 24 Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera

Capítulo 24 EFÉ: Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera Después del asesinato del amigo de Hassan, Murat se queda con el celular de él, pero lo tiene apagado para que no lo rastreen. Su novia encuentra el teléfono, lo enciende y descubren lo que ocurrió.