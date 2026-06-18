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Capítulo 24 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 24 'Efé', novela turca de Caracol. Después del asesinato del amigo de Hassan, Murat se queda con el celular de él, pero lo tiene apagado para que no lo rastreen. Su novia encuentra el teléfono, lo enciende y descubren lo que ocurrió.

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EFÉ - Capítulo 24: Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera
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44:44
Capítulo 23
Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
48:27
Capítulo 22
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
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48:39
Capítulo 21
Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él
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Capítulo 24
Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera

Capítulo 24 EFÉ: Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera

Después del asesinato del amigo de Hassan, Murat se queda con el celular de él, pero lo tiene apagado para que no lo rastreen. Su novia encuentra el teléfono, lo enciende y descubren lo que ocurrió.

Por: Caracol Televisión
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44:44
Capítulo 23
Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
48:27
Capítulo 22
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
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48:39
Capítulo 21
Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él
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40:57
Capítulo 20
Alí Kemal pelea con Akça, le dice que es mala mamá y que no merece el amor de Efé
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44:49
Capítulo 19
Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé
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29:53
Capítulo 18
Hassan descubre quién es su madre biológica y va a enfrentarla
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Capítulo 24
Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera