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Capítulo 22 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 22 'Efé', novela turca de Caracol. Hassan descubre que Murat asesinó a un amigo suyo, pero en vez de entregarlo a la policía, él lo ayuda a enterrar el cuerpo y llama a Asiyé para decirle que ya sabe que es su hijo.

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48:27 min
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
EFÉ - Capítulo 22: Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
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48:39
Capítulo 21
Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él
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40:57
Capítulo 20
Alí Kemal pelea con Akça, le dice que es mala mamá y que no merece el amor de Efé
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44:49
Capítulo 19
Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
48:27
Capítulo 22
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo

Capítulo 22 EFÉ: Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo

Hassan descubre que Murat asesinó a un amigo suyo, pero en vez de entregarlo a la policía, él lo ayuda a enterrar el cuerpo y llama a Asiyé para decirle que ya sabe que es su hijo.

Por: Caracol Televisión
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48:39
Capítulo 21
Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él
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40:57
Capítulo 20
Alí Kemal pelea con Akça, le dice que es mala mamá y que no merece el amor de Efé
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44:49
Capítulo 19
Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé
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29:53
Capítulo 18
Hassan descubre quién es su madre biológica y va a enfrentarla
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29:39
Capítulo 17
Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo
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44:42
Capítulo 16
Akça sale en primera plana entrando a un hotel con Alí Kemal
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
48:27
Capítulo 22
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo