Capítulo 22 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 22 'Efé', novela turca de Caracol. Hassan descubre que Murat asesinó a un amigo suyo, pero en vez de entregarlo a la policía, él lo ayuda a enterrar el cuerpo y llama a Asiyé para decirle que ya sabe que es su hijo.
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48:27 min
EFÉ - Capítulo 22: Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
48:39
Capítulo 21
Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él
40:57
Capítulo 20
Alí Kemal pelea con Akça, le dice que es mala mamá y que no merece el amor de Efé
44:49
Capítulo 19
Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé
48:27
Capítulo 22
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
Capítulo 22 EFÉ: Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
Hassan descubre que Murat asesinó a un amigo suyo, pero en vez de entregarlo a la policía, él lo ayuda a enterrar el cuerpo y llama a Asiyé para decirle que ya sabe que es su hijo.