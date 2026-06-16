48:27 min EFÉ - Capítulo 22: Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo 48:39 Capítulo 21 Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él 40:57 Capítulo 20 Alí Kemal pelea con Akça, le dice que es mala mamá y que no merece el amor de Efé 44:49 Capítulo 19 Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé 48:27 Capítulo 22 Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo

Capítulo 22 EFÉ: Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo Hassan descubre que Murat asesinó a un amigo suyo, pero en vez de entregarlo a la policía, él lo ayuda a enterrar el cuerpo y llama a Asiyé para decirle que ya sabe que es su hijo.